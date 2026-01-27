Чешский президент заявил, что подвергся вымогательству

Президент Чехии Петр Павел заявил о возможном вымогательстве со стороны министра иностранных дел Петра Мацинки. Конфликт возник на фоне спора о назначении кандидата от правящей партии в правительство, сообщает агентство Bloomberg.

По словам президента, Мацинка направлял текстовые сообщения его главному советнику, после того как Павел отказался назначить депутата Филипа Турека министром охраны окружающей среды. Политик назвал такие действия неприемлемыми и заявил, что намерен добиваться юридической оценки переписки на предмет состава преступления.

В одном из сообщений Мацинка писал, что сможет обрести «душевное спокойствие», если Турек получит пост. В противном случае он угрожал «сжечь мосты».

Но если нет, я сожгу мосты так, что это войдет в учебники политологии как экстраординарный случай сосуществования. В этом вопросе меня поддерживает премьер-министр, — писал Мацинка.

Президент отказался утвердить Турека из-за гомофобных и расистских высказываний в своих социальных сетях. Павел выразил надежду, что глава МИД не получил реальной поддержки премьера.

Ранее Мацинка также заявлял, что Павел своими словами о готовности передать Украине боевые самолеты не повысил, а снизил такую возможность. Политик раскритиковал главу государства за то, что тот не согласовал вопрос с правительством.