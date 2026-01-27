Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 23:37

Чешский президент заявил, что подвергся вымогательству

Президент Чехии Павел обвинил главу МИД страны Мацинку в вымогательстве

Петр Павел Петр Павел Фото: Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Чехии Петр Павел заявил о возможном вымогательстве со стороны министра иностранных дел Петра Мацинки. Конфликт возник на фоне спора о назначении кандидата от правящей партии в правительство, сообщает агентство Bloomberg.

По словам президента, Мацинка направлял текстовые сообщения его главному советнику, после того как Павел отказался назначить депутата Филипа Турека министром охраны окружающей среды. Политик назвал такие действия неприемлемыми и заявил, что намерен добиваться юридической оценки переписки на предмет состава преступления.

В одном из сообщений Мацинка писал, что сможет обрести «душевное спокойствие», если Турек получит пост. В противном случае он угрожал «сжечь мосты».

Но если нет, я сожгу мосты так, что это войдет в учебники политологии как экстраординарный случай сосуществования. В этом вопросе меня поддерживает премьер-министр, — писал Мацинка.

Президент отказался утвердить Турека из-за гомофобных и расистских высказываний в своих социальных сетях. Павел выразил надежду, что глава МИД не получил реальной поддержки премьера.

Ранее Мацинка также заявлял, что Павел своими словами о готовности передать Украине боевые самолеты не повысил, а снизил такую возможность. Политик раскритиковал главу государства за то, что тот не согласовал вопрос с правительством.

Петр Павел
Чехия
вымогательства
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о состоянии задержанного в Польше российского археолога
Отсидевший актер начал работу над первым спектаклем после освобождения
Врач ответила, какие продукты категорически нельзя есть при гастрите и язве
Мат, самогон, самиздат: британцам советуют спасаться от бед опытом СССР
Фотография Путина заняла почетное место в Белом доме
Трамп заявил, что одна из стран близка к краху
В ГД предложили необычные меры при плохой уборке снега во дворах
Администрацию Трампа обвинили в «терроре» против американцев
Курсы за 90 млн, элитная недвижимость в ОАЭ, иноагентство: как живет Нагиев
Володин указал на важность защиты идентичности России в «мире без правил»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 января 2026 года
Приметы 28 января — Павлов день: как спастись от порчи и колдовства?
Человек пострадал при атаке ВСУ на Брянскую область
Главные рецепты долголетия: 4 правила, которые помогут замедлить старение
Фицо предположил, в какой день завершится конфликт на Украине
В США допустили, что Совет мира погрузится в разные конфликты
Чешский президент заявил, что подвергся вымогательству
Фигурант дела о хищениях в Курской области дал новые показания
Захарова жестко ответила президенту Польши из-за слов о холокосте
«Перевести меру в постоянную»: в РФ призвали закрепить параллельный импорт
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.