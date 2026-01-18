«Слон в посудной лавке»: МИД Чехии о Павеле после слов о самолетах для ВСУ

«Слон в посудной лавке»: МИД Чехии о Павеле после слов о самолетах для ВСУ В МИД Чехии раскритиковали слова президента Павела о самолетах для ВСУ

Президент Чехии Петр Павел своими словами о готовности передать Украине боевые самолеты не повысил, а снизил такую возможность, заявил чешский министр иностранных дел Петр Мацинка. Политик раскритиковал главу государства за то, что тот не согласовал вопрос с правительством, передает издание Denik.

Он повел себя как слон в посудной лавке. Может быть, он лучше бы уделил время каким-нибудь символическим актам типа возложения венков и получения государственных наград, — подчеркнул Мацинка.

Глава комитета по международным делам парламента Радек Вондрачек уточнил, что речь, вероятно, шла о машинах L-159 Alca, которые используются чешской армией, однако дарение этой техники, по его словам, исключено. Вопрос будет обсуждаться на встрече лидеров правящей коалиции.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и спикер парламента Рихард Раши подтвердили, что страна не будет оказывать военную помощь Украине. Они заявили, что республика также не предоставит гарантий под кредит, который планирует выделить ЕС.