17 января 2026 в 08:34

Ранимая чешская оппозиция обиделась на нового главу МИД

Чешская оппозиция пожаловалась на корчившего гримасы главу МИД Мацинку

Петр Мацинка Петр Мацинка Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Чешские оппозиционные депутаты обвинили нового министра иностранных дел Петра Мацинку в неподобающем поведении на первой сессии парламента, сообщает портал Idnes. По его информации, во время выступлений политиков глава МИД строил гримасы, закатывал глаза и саркастически улыбался.

Министр иностранных дел Петр Мацинка подвергся критике за свои гримасы. Он корчил их во время голосования по вотусу доверия правительству. Глава МИД также саркастически улыбался или закатывал глаза в ответ на выступления депутатов от оппозиции, — говорится в материале.

По словам оппозиционных депутатов, такое поведение их нервировало и мешало сосредоточиться. Депутат от Чешской пиратской партии Барбора Пипащова даже прервала свое выступление, чтобы публично призвать министра к порядку.

Сам же Мацинка позже заявил, что получил множество сообщений от граждан с благодарностью. По его словам, они писали, что только благодаря ему они смогли наблюдать за затянувшейся сессией.

Ранее новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что его страна не будет выделять бюджетные средства на программу поставок боеприпасов для Вооруженных сил Украины. При этом он не исключил, что программа может быть продолжена, если ее финансирование возьмут на себя другие государства. Бабиш также отметил, что все операции, связанные с поставками, должны быть абсолютно прозрачными и исключать любые коррупционные риски.
