Декабрьская атака ВСУ на государственную резиденцию президента России Владимира Путина будет учитываться при формировании переговорной позиции Москвы, сообщили на сайте МИД РФ. В ведомстве добавили, что такие шаги украинской стороны серьезно осложняют процесс поиска взаимоприемлемых решений.
Во многих странах смогли еще раз убедиться в террористической сущности клики (президента Украины — NEWS.ru) Владимира Зеленского. Соответствующие выводы, надеюсь, сделали и его спонсоры. Мы открыто говорим и акцентируем, что терроризм в любых формах недопустим и точно не способствует достижению политико-дипломатического решения конфликта, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что следующий раунд переговоров по украинскому вопросу может вновь состояться в закрытом дворце Каср аш-Шати в Абу-Даби. Именно эта резиденция была выбрана для первой встречи, так как она максимально подходит для проведения конфиденциального диалога.
Кроме того, спецпосланник президента США Стив Уиткофф может посетить Абу-Даби для участия в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Американский дипломат намерен остановиться в столице ОАЭ по пути в Израиль.