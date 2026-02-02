Переговорная позиция Москвы изменилась после атаки на резиденцию Путина МИД: Россия учтет действия Киева при формировании своей переговорной позиции

Декабрьская атака ВСУ на государственную резиденцию президента России Владимира Путина будет учитываться при формировании переговорной позиции Москвы, сообщили на сайте МИД РФ. В ведомстве добавили, что такие шаги украинской стороны серьезно осложняют процесс поиска взаимоприемлемых решений.

Во многих странах смогли еще раз убедиться в террористической сущности клики (президента Украины — NEWS.ru) Владимира Зеленского. Соответствующие выводы, надеюсь, сделали и его спонсоры. Мы открыто говорим и акцентируем, что терроризм в любых формах недопустим и точно не способствует достижению политико-дипломатического решения конфликта, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что следующий раунд переговоров по украинскому вопросу может вновь состояться в закрытом дворце Каср аш-Шати в Абу-Даби. Именно эта резиденция была выбрана для первой встречи, так как она максимально подходит для проведения конфиденциального диалога.

Кроме того, спецпосланник президента США Стив Уиткофф может посетить Абу-Даби для участия в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Американский дипломат намерен остановиться в столице ОАЭ по пути в Израиль.