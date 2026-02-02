Уиткофф может посетить Абу-Даби для участия в переговорах по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф может принять участие в переговорах по урегулированию кризиса на Украине в Абу-Даби, сообщил журналист портала Axios Барак Равид на своей странице в соцсети X. По его словам, американский дипломат остановится в столице ОАЭ по пути в Израиль.

Уиткофф <...> в Абу-Даби <...> в среду и четверг проведет новый раунд переговоров с [представителями] России и Украины, — написал он.

Ранее 13-й канал израильского телевидения сообщил, что Уиткофф в ближайшие дни посетит Израиль для встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Ожидается, что стороны обсудят риски эскалации вокруг Ирана.

До этого Уиткофф заявил, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине со специальным представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Майами прошли продуктивно. По его словам, встреча состоялась в рамках посреднических усилий США.

Также сообщалось, что администрация США ведет активную работу по поиску компромисса между Россией и Украиной в самом сложном аспекте переговоров. По словам госсекретаря Марко Рубио, речь идет о территориальном вопросе, который остается главным камнем преткновения. Политик отметил, что дипломаты пытаются найти почву для согласия сторон по спорным территориям.