Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 января 2026 в 20:14

«Конструктивные встречи»: Уиткофф описал переговоры с Дмитриевым

Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Переговоры по урегулированию кризиса на Украине со специальным представителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Майами прошли продуктивно, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети X. По его словам, встреча прошла в рамках посреднических усилий США.

Сегодня во Флориде специальный посланник России Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США по продвижению мирного урегулирования украинского конфликта, — написал Уиткофф.

Ранее сообщалось, что администрация США ведет активную работу по поиску компромисса между Россией и Украиной в самом сложном аспекте переговоров. По словам госсекретаря Марко Рубио, речь идет о территориальном вопросе, который остается главным камнем преткновения. Политик отметил, что дипломаты пытаются найти почву для согласия сторон по спорным территориям.

Ранее Рубио объявил о достижении общего соглашения по гарантиям безопасности для Киева. По его словам, речь идет о развертывании небольшого контингента европейских войск.

США
Украина
Стив Уиткофф
Кирилл Дмитриев
