Бузова рассказала, как взяла первый автограф у Билана в клубе Ольга Бузова рассказала о своем первом знакомстве с Димой Биланом

Певица Ольга Бузова рассказала историю своего знакомства с коллегой Димой Биланом, которое произошло 26 лет назад в Санкт-Петербурге, передает корреспондент NEWS.ru с премьеры фильма «Равиоли Оли». По ее словам, тогда она, будучи студенткой и моделью, взяла у певца его первый автограф после выступления в клубе «Аврора».

Наша история с Димой началась в Санкт-Петербурге, когда я еще училась на первом курсе, он выступал в клубе «Аврора». <...> И это был первый автограф в моей жизни, я взяла у Димы автограф, — рассказала Бузова.

Артисты встретились спустя два года на проекте «Дом-2», где Билан, по его словам, пришел уже как известный артист и узнал Бузову.

И когда он пришел спустя два года на «Дом-2», он меня узнал, он меня вспомнил, — призналась певица.

Ранее футболист Дмитрий Тарасов заявил, что не станет поддерживать свою бывшую жену Бузову на премьере ее нового фильма. Спортсмен признался, что даже не знал о существовании этой комедии. Брак спортсмена и певицы, заключенный в 2012 году, распался спустя четыре года.

До этого Билан сообщил о гибели своей шиншиллы по кличке Плюша, которую он завел год назад. Питомец погиб из-за несчастного случая — выбравшись из клетки, зверек с разбега врезался в панорамное окно и получил тяжелые травмы. Артист отвез ее в ветклинику, но спасти животное, несмотря на несколько часов борьбы врачей за ее жизнь, не удалось.