Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 21:41

Бузова рассказала, как взяла первый автограф у Билана в клубе

Ольга Бузова рассказала о своем первом знакомстве с Димой Биланом

Певцы Дима Билан и Ольга Бузова Певцы Дима Билан и Ольга Бузова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Певица Ольга Бузова рассказала историю своего знакомства с коллегой Димой Биланом, которое произошло 26 лет назад в Санкт-Петербурге, передает корреспондент NEWS.ru с премьеры фильма «Равиоли Оли». По ее словам, тогда она, будучи студенткой и моделью, взяла у певца его первый автограф после выступления в клубе «Аврора».

Наша история с Димой началась в Санкт-Петербурге, когда я еще училась на первом курсе, он выступал в клубе «Аврора». <...> И это был первый автограф в моей жизни, я взяла у Димы автограф, — рассказала Бузова.

Артисты встретились спустя два года на проекте «Дом-2», где Билан, по его словам, пришел уже как известный артист и узнал Бузову.

И когда он пришел спустя два года на «Дом-2», он меня узнал, он меня вспомнил, — призналась певица.

Ранее футболист Дмитрий Тарасов заявил, что не станет поддерживать свою бывшую жену Бузову на премьере ее нового фильма. Спортсмен признался, что даже не знал о существовании этой комедии. Брак спортсмена и певицы, заключенный в 2012 году, распался спустя четыре года.

До этого Билан сообщил о гибели своей шиншиллы по кличке Плюша, которую он завел год назад. Питомец погиб из-за несчастного случая — выбравшись из клетки, зверек с разбега врезался в панорамное окно и получил тяжелые травмы. Артист отвез ее в ветклинику, но спасти животное, несмотря на несколько часов борьбы врачей за ее жизнь, не удалось.

Дима Билан
Ольга Бузова
артисты
певцы
Семен Товстый
С. Товстый
Виктория Катаева
В. Катаева
Сергей Петров
С. Петров
Оксана Прачёва
О. Прачёва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подозреваемый в похищении мальчика в Петербурге признался в его убийстве
«Предлагаю любовь и дружбу»: выяснилось, что у Эпштейна есть тайный ребенок
В Госдуме разъяснили, как будет проходить проверка телефона в метро
«Ленфильм» перешел в собственность Петербурга
«Ну пусть уходят»: Бузова раскритиковала капризных актеров
Переговорная позиция Москвы изменилась после атаки на резиденцию Путина
Бузова рассказала, как взяла первый автограф у Билана в клубе
«Она нам еще и драму выдаст»: Бледанс об актерском таланте Бузовой
Москва поддержала полное участие Еревана в работе ОДКБ
Названа причина отравления детей в Дагестане
В МИД призвали не впутывать Москву в ситуацию с Гренландией
Москва предупредила Берлин на случай ядерных амбиций
Политики из списка Эпштейна: кто оказался педофилом, кто все отрицает
Россия призвала США освободить Мадуро и его жену
Российские дипломаты сделали жесткое предупреждение Западу по Заполярью
«Говорить достаточно затруднительно»: в МИД оценили контакты с США
МИД: Россия регулярно ставит вопрос о задержанных в Баку россиянах
В МИД России раскритиковали политику НАТО в Арктике
Индия может отказаться от российской нефти
«Иностранная интервенция»: в России вновь предостерегли Запад
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.