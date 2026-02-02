Экс-муж Бузовой отказался идти на премьеру фильма с ее участием Футболист Тарасов заявил, что не придет на премьеру фильма с Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов заявил, что не станет поддерживать бывшую жену Ольгу Бузову на премьере комедии «Равиоли Оли». По его словам, которые передает Пятый канал, он даже не слышал о фильме, где у певицы была главная роль.

Я, честно, не слышал [о фильме]. Слышал только последнее интервью ее, — заявил Тарасов.

В 2012 году Бузова и Тарасов заключили брак, который продлился четыре года. После этого их союз распался. По словам певицы, причиной развода стала измена супруга.

Ранее артистка рассказала, что бывший супруг проявлял чрезмерную ревность и перекладывал на нее ответственность за свои неудачи в спортивной карьере. Бузова отметила, что с ее стороны никогда не было поводов для ревности.

До этого Тарасов вызвал бурное обсуждение в интернете из-за своего расслабленного образа. Пользователи соцсетей заметили, что спортсмен, гуляя по центру Москвы с семьей, находился не в лучшей форме. В комментариях россияне выразили свое мнение о его внешнем виде, отметив, что спортсмен «стал похож на бомжа».