Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 20:52

Россия призвала США освободить Мадуро и его жену

МИД РФ: Россия считает похищение Мадуро актом агрессии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес Фото: Andres Gonzalez/dpa/Global Look Press
Россия настаивает на освобождение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, говорится в заявлении МИД РФ. Москва считает, что были насильственно вывезены из страны в процессе вооруженного акта агрессии со стороны США и подтверждает неизменную поддержку конституционным властям Венесуэлы.

Подтверждаем неизменную поддержку России конституционным властям Венесуэлы в деле защиты государственного суверенитета и национальных интересов. <...> Еще раз призываем американское руководство освободить законно избранного главу венесуэльского государства и его супругу, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет постоянный контакт с руководством Венесуэлы по дипломатическим каналам. По его словам, страны запланировали ряд совместных проектов, заинтересованы в их продолжении, и у Москвы есть инвестиции в Венесуэле, что делает развитие отношений важным для Каракаса.

До этого федеральный суд Нью-Йорка обязал президента Венесуэлы явиться на судебное слушание 17 марта. Его обвиняют по четырем статьям, включая наркотерроризм, сговор с целью ввоза наркотиков, а также незаконное хранение оружия и взрывных устройств. Ни Мадуро, ни его супруга Силия Флорес своей вины не признают.

