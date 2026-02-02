«Ну пусть уходят»: Бузова раскритиковала капризных актеров

Актеры, которые жалуются на сложность профессии, могут уходить, заявила певица и телеведущая Ольга Бузова на премьере романтической комедии «Равиоли Оли». Она призналась, что процесс съемок в кино ей очень понравился, передает корреспондент NEWS.ru.

Господи, как классно сниматься в кино. За тобой пришли, в кадр поставили, ты все сделала и сказала, потом тебя покормили, ты поспала, машину вызвали, домой отвезли, будильник в 6 утра и опять… Хватит жаловаться, надо наслаждаться. Те, кто жалуются [на актерскую профессию] пусть уходят, — заявила она.

Ранее Бузова призналась, что зарплата мужчины в 250 тыс. рублей ее не удивляет, для нее важен статус и способность партнера давать деньги просто так. При этом певица подчеркнула, что всегда выбирала сердцем, а ее партнеры были щедры на подарки и сюрпризы.

До этого Бузова призналась, что простила своего бывшего супруга, футболиста Дмитрия Тарасова, и хранит их совместные фотографии. Певица отметила, что благодарна за все хорошее в их прошлых отношениях и не готова выбрасывать снимки.