02 февраля 2026 в 22:14

«Ленфильм» перешел в собственность Петербурга

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Киностудия «Ленфильм» перешла в собственность Санкт-Петербурга, заявил губернатор Александр Беглов во время радиообращения. Это необходимо для «развития кинопроизводства» в стране, сказано в соответствующем указе президента РФ Владимира Путина.

В материале говорится, что в конце января кабмин поручил Росимуществу передать «Ленфильм» властям Санкт-Петербурга в ближайшие четыре месяца. До этого «Ленфильм» был федеральной собственностью, все его акции же теперь находятся в собственности северной столицы.

Ранее стало известно, что «Ленфильм» подал в суд на режиссера кинокартины «Спасти Ленинград» Алексея Козлова. По данным источника, маэстро должен почти 2,5 млн рублей за пользование помещением студии в Петербурге.

В «Ленфильме» также рассказали, что охрана строго следила за соблюдением порядка и не допускала на модный показ, который прошел в здании киностудии, лиц в состоянии опьянения и посетителей в неподобающем виде. В пресс-службе уточнили, что молодежные события отличаются от мероприятий делового характера.

Cанкт-Петербург
Ленфильм
власти
Александр Беглов
