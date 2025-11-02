В здании «Ленфильма» устроили полуголую рейв-вечеринку

В здании киностудии «Ленфильм» прошел модный показ, участники которого появились на публике в откровенных нарядах, сообщает портал 78.ru. Мероприятие стало частью рейв-вечеринки, организованной в честь дня рождения проекта Kontrkult.

По данным источника, гости танцевали под техно-музыку в коротких топах или вовсе без верхней одежды. Попасть внутрь пытались сотни человек, очередь растянулась почти на полтора часа. На входе проверяли паспорта и не пускали тех, кто находился в нетрезвом состоянии. Некоторым посетителям отказали без объяснения причин.

