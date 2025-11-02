Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 14:03

В здании «Ленфильма» устроили полуголую рейв-вечеринку

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В здании киностудии «Ленфильм» прошел модный показ, участники которого появились на публике в откровенных нарядах, сообщает портал 78.ru. Мероприятие стало частью рейв-вечеринки, организованной в честь дня рождения проекта Kontrkult.

По данным источника, гости танцевали под техно-музыку в коротких топах или вовсе без верхней одежды. Попасть внутрь пытались сотни человек, очередь растянулась почти на полтора часа. На входе проверяли паспорта и не пускали тех, кто находился в нетрезвом состоянии. Некоторым посетителям отказали без объяснения причин.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что празднование Хеллоуина является скрытой оккультной практикой, наносящей ущерб духовному здоровью общества и противоречащей традиционным российским ценностям. Он призвал родителей отказаться от участия в подобных мероприятиях.

До этого адвокат Майя Шевцова разъяснила, что зрители концерта певца Григория Лепса могут требовать возврата денег за билеты, если услуга была оказана некачественно. Например, если артист был пьян или использовал нецензурную лексику. Для этого достаточно обратиться к организатору. В противном случае можно подать иск в суд, приложив доказательства.

вечеринки
Санкт-Петербург
танцы
концерты
