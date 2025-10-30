Россиянам назвали главную опасность вечеринок на Хеллоуин

Празднование Хеллоуина представляет собой скрытую оккультную практику, наносящую ущерб духовному здоровью общества, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, под видом невинного развлечения происходит навязывание идеологии, противоречащей традиционным российским ценностям.

Мы наблюдаем, как под видом Хеллоуина — безобидного карнавала и детских развлечений — в наше общество активно продвигается идеология, глубоко чуждая православному мировоззрению и традиционным российским устоям. Пропаганда образов смерти, нечистой силы и потустороннего мира отнюдь не безвредна, она размывает нравственные ориентиры и подтачивает духовный иммунитет человека. Вместо того чтобы участвовать в сомнительных торжествах, корни которых лежат в чуждой нам языческой и оккультной практике, я настоятельно рекомендую обратить внимание на богатейшее наследие нашей собственной культуры, — высказался Иванов.

Он отметил, что особую тревогу вызывает воздействие подобных мероприятий на молодежь, которая не всегда осознает их деструктивную сущность. По его словам, родителям следует задуматься, каким идеалам они следуют и чему учат детей.

За внешней безобидностью Хеллоуина скрывается серьезная опасность. Многие, особенно молодые люди, не видят в этом ничего предосудительного, считают это просто веселым времяпрепровождением. Однако на деле они, пусть и неосознанно, принимают участие в прославлении темных сил, что является прямым путем к деградации личности. Мы призываем всех граждан, а в первую очередь родителей, задуматься о том, каким идеалам они следуют и чему учат детей, — резюмировал Иванов.

Ранее адвокат Олег Зернов заявил, что использование на Хеллоуин символики, которая может ассоциироваться с сатанизмом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), является административным правонарушением. По его словам, за подобные действия предусмотрены штрафы до двух тысяч рублей или арест до 15 суток.