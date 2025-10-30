Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 10:34

Юрист рассказал, за какую атрибутику на Хеллоуин могут арестовать

Юрист Зернов: за сатанинскую атрибутику на Хеллоуин грозит арест или штраф

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Использование на Хеллоуин символики, которая может ассоциироваться с сатанизмом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), является административным правонарушением, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов. По его словам, за подобные действия предусмотрены штрафы до 2 тыс. рублей или арест до 15 суток.

Пропаганда либо публичное демонстрирование символики запрещенных в РФ движений и организаций влечет ответственность по статье 20.3 КоАП РФ, сатанизм здесь не исключение, — пояснил он.

Юрист рекомендовал избегать пентаграмм и подобной атрибутики, в то время как тыквы и летучие мыши не подпадают под запрет. Адвокат также предложил альтернативу празднования — посвятить выходные Дню народного единства, чтобы избежать возможных проблем с правоохранительными органами.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что празднование Хеллоуина в России — грубое нарушение федерального закона. По словам парламентария, отмечать его могут только те, кто придерживается определенного религиозного течения.

