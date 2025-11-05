Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Депутат резко высказался о вечеринке с детьми-«чертями» в Рыбинске

Депутат Иванов призвал проверить организаторов детской вечеринки в Рыбинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необходимо проверить организаторов вечеринки, которая была проведена в честь Хеллоуина в рыбинской спортивной школе «Металлист», заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. На этом мероприятии дети были одеты в костюмы, символизирующие чертей. По словам общественника, подобные события идут вразрез с российскими традициями.

Под видом безобидной вечеринки детям навязали чуждую эстетику, связанную с мрачной и разрушительной символикой. Превращать чистых детских ангелов в чертей и вручать им в руки иллюзию кровавой жижи — это прямое покушение на их светлую психику и духовное здоровье. Мы требуем от правоохранительных органов провести тщательную проверку и установить всех организаторов и виновных в проведении этого кощунственного действа. Необходимо дать правовую оценку их поступку и привлечь их к установленной законом ответственности, — высказался Иванов.

Он отметил, что внедрение в сознание молодежи чуждых российской культуре идей и образов является целенаправленным. По словам Иванова, когда учителя, чья миссия — воспитывать и защищать, сами становятся распространителями вредных идей, это выходит за все рамки. Депутат указал, что таким людям нельзя доверять педагогическую и тренерскую деятельность, особенно в работе с детьми.

В нашем законодательстве есть все необходимые инструменты для противодействия таким явлениям. В частности, за демонстрацию символики, которая может ассоциироваться с запрещенной в России экстремистской идеологией, например сатанизмом (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru), предусмотрена административная ответственность. Наказание за это — существенный штраф или даже административный арест на срок до 15 суток, — заключил Иванов.

Ранее протоиерей Андрей Лосык призвал запретить празднование Хеллоуина на законодательном уровне. По его словам, канун Дня всех святых не соответствует святости праздника.

