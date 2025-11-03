Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 ноября 2025 в 18:40

Более ста американцев погибли в ходе празднования Хеллоуина

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В течение хеллоуинских выходных США потрясла серия массовых перестрелок, унесших жизни более 100 человек и ставших причиной ранений свыше 200 граждан, сообщает РИА Новости. Было зафиксировано 11 инцидентов с четырьмя и более пострадавшими в каждом.

Особую тревогу вызывают нападения на подростков: в Кливленде восемь несовершеннолетних получили ранения во время вечеринки в арендованном коттедже, а в Техасе пострадали четверо подростков. По информации организации Gun Violence Archive, общее количество инцидентов с применением огнестрельного оружия превысило 250 эпизодов.

Среди наиболее резонансных случаев — стрельба на частной вечеринке в Оклахоме, перестрелка в Вирджинии, инцидент в Висконсине с участием 500 человек, а также нападения у баров в Миннесоте и Юте, где погибли двое и были ранены четверо подростков.

Ранее модель Джулия Фокс появилась на вечеринке в честь Хеллоуина в Нью-Йорке в образе супруги бывшего президента Джона Кеннеди Жаклин в момент его убийства. В связи с этим знаменитость раскритиковали за «высмеивание» трагедии. Наряд звезды пользователи Сети назвали мерзким и отвратительным.

США
Хеллоуин
убийства
перестрелки
