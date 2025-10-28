Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 17:26

В Госдуме раскритиковали празднование Хеллоуина

Депутат Милонов назвал празднование Хеллоуина грубым нарушением закона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с «Радио 1», что празднование Хеллоуина в России — грубое нарушение федерального закона. По словам парламентария, отмечать его могут только те, кто придерживается определенного религиозного течения.

Могли бы зарегистрировать религиозную общину этих мухоморопоклонников и праздновать в рамках зарегистрированной организации свой Хеллоуин. Отмечать его без регистрации — грубое нарушение федерального закона, — высказался Милонов.

Он напомнил, что все религиозные мероприятия проводят в РФ в рамках деятельности официально зарегистрированных общин и организаций. Депутат добавил, что Хеллоуин — это «странноватое и мракобесное» явление для России.

Ранее заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что идея корректировать празднование Хеллоуина, пытаясь придать ему традиционные для русской культуры черты, является мертворожденной. По его словам, Хеллоуин абсолютно чужд российскому обществу.

праздники
депутаты
общество
религии
