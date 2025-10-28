В Госдуме раскритиковали празднование Хеллоуина

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с «Радио 1», что празднование Хеллоуина в России — грубое нарушение федерального закона. По словам парламентария, отмечать его могут только те, кто придерживается определенного религиозного течения.

Могли бы зарегистрировать религиозную общину этих мухоморопоклонников и праздновать в рамках зарегистрированной организации свой Хеллоуин. Отмечать его без регистрации — грубое нарушение федерального закона, — высказался Милонов.

Он напомнил, что все религиозные мероприятия проводят в РФ в рамках деятельности официально зарегистрированных общин и организаций. Депутат добавил, что Хеллоуин — это «странноватое и мракобесное» явление для России.

Ранее заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что идея корректировать празднование Хеллоуина, пытаясь придать ему традиционные для русской культуры черты, является мертворожденной. По его словам, Хеллоуин абсолютно чужд российскому обществу.