Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 14:10

В РПЦ оценили идею приравнять Хэллоуин к традиционному празднику

Член РПЦ Кипшидзе назвал мертворожденной идею сделать Хэллоуин традиционным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея корректировать празднование Хэллоуина, пытаясь придать ему традиционные для русской культуры черты, является мертворожденной, заявил NEWS.ru заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Так он отреагировал на высказывание депутата Госдумы Анатолия Вассермана, о том, что этот праздник нельзя приравнивать к сатанизму (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его словам, Хэллоуин абсолютно чужд российскому обществу.

РПЦ имеет свои праздники, и Хэллоуин к ним не относится. Он наполнен мрачным содержанием, не имеющим никакого отношения к христианству. Для тех, кто его отмечает и на нем зарабатывает, праздник превратился в полуоккультный фестиваль. Мы никогда не поддерживали проведение Хэллоуина, чуждого для нашей богатой культуры. Ничего хорошего для нашего общества он привнести не может. Идея превратить Хэллоуин во что-то является мертворожденной, — высказался Кипшидзе.

Ранее депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что российскую молодежь необходимо оградить от разрушительного влияния сатанизма путем ужесточения антиэкстремистского законодательства. По его мнению, запрета отдельных организаций недостаточно — требуется системный подход к искоренению этой идеологии.

праздники
Россия
РПЦ
христианство
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предложили изменить правила поступления олимпиадников в вузы
Минск и Вашингтон ведут переговоры по урегулированию на Украине
Нападение сталкера с ножом на женщину в Казани попало на видео
«Облизывать ботиночки»: Кушанашвили распек Пригожина за критику Пугачевой
Военэксперт раскрыл, что происходит в Купянске
В КГБ Белоруссии сообщили о прогрессе в переговорах с США
Раскрыто, в каком регионе России зимой отдыхать дешевле всего
Раскрыты детали телефонного разговора между Путиным и Мирзиеевым
Психиатр оценил шансы нижегородского некрофила выйти на свободу
Названы неожиданные последствия возможной конфискации активов России
Стало известно, где россияне предпочитают отдыхать зимой
На Украине выделили города с самыми злостными уклонистами
Военэксперт раскрыл расклад сил в сфере применения БПЛА
ВСУ лишились «ушей и глаз» в зоне СВО
Стало известно, от чего умер трехкратный олимпийский чемпион Дитятин
В «Альтернативе» оценили вероятность похищения семьи Усольцевых в рабство
«Все в топку»: политолог о последствиях конфискации замороженных активов РФ
Терапевт рассказал, что может спровоцировать резкое падение давления
В Европе зафиксировали усталость от поддержки Украины
МО: «Панцири» контролируют воздушное пространство над группой «Восток»
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.