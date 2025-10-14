В РПЦ оценили идею приравнять Хэллоуин к традиционному празднику

Идея корректировать празднование Хэллоуина, пытаясь придать ему традиционные для русской культуры черты, является мертворожденной, заявил NEWS.ru заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Так он отреагировал на высказывание депутата Госдумы Анатолия Вассермана, о том, что этот праздник нельзя приравнивать к сатанизму (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его словам, Хэллоуин абсолютно чужд российскому обществу.

РПЦ имеет свои праздники, и Хэллоуин к ним не относится. Он наполнен мрачным содержанием, не имеющим никакого отношения к христианству. Для тех, кто его отмечает и на нем зарабатывает, праздник превратился в полуоккультный фестиваль. Мы никогда не поддерживали проведение Хэллоуина, чуждого для нашей богатой культуры. Ничего хорошего для нашего общества он привнести не может. Идея превратить Хэллоуин во что-то является мертворожденной, — высказался Кипшидзе.

Ранее депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что российскую молодежь необходимо оградить от разрушительного влияния сатанизма путем ужесточения антиэкстремистского законодательства. По его мнению, запрета отдельных организаций недостаточно — требуется системный подход к искоренению этой идеологии.