В Госдуме разъяснили, как будет проходить проверка телефона в метро Депутат Леонов: содержание телефонов пассажиров метро проверять не будут

Сотрудники московского метро будут проверять только работоспособность телефона, но не личные данные пассажиров, сообщил ТАСС депутат Госдумы Олег Леонов. Эта мера направлена на повышение уровня безопасности и уже применяется в Санкт-Петербурге.

У сотрудников службы безопасности нет никаких прав смотреть содержимое телефона — переписки, фото, приложения. Это противоречит конституции, — сказал Леонов.

Ранее стало известно, что мобильные телефоны могут начать проверять в метро Москвы. Меры по досмотру телефонов установлены приказом Минтранса России от 4 февраля 2025 года.

До этого вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков заявил, что сотрудники метрополитена в городе проверяют смартфоны пассажиров со включенным экраном, чтобы повысить меры безопасности. Он напомнил, что метрополитен находится наравне с аэропортами и вокзалами.

Кроме того, на станции «Комсомольская» Кольцевой линии московского метро начал работу первый автомат с бесплатной питьевой водой. Чтобы получить воду, пассажирам необходимо иметь при себе многоразовую емкость, поскольку одноразовые стаканы не предоставляются.