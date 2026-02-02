В Госдуме разъяснили, как будет проходить проверка телефона в метро

Сотрудники московского метро будут проверять только работоспособность телефона, но не личные данные пассажиров, сообщил ТАСС депутат Госдумы Олег Леонов. Эта мера направлена на повышение уровня безопасности и уже применяется в Санкт-Петербурге.
У сотрудников службы безопасности нет никаких прав смотреть содержимое телефона — переписки, фото, приложения. Это противоречит конституции, — сказал Леонов.
Ранее стало известно, что мобильные телефоны могут начать проверять в метро Москвы. Меры по досмотру телефонов установлены приказом Минтранса России от 4 февраля 2025 года.
До этого вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков заявил, что сотрудники метрополитена в городе проверяют смартфоны пассажиров со включенным экраном, чтобы повысить меры безопасности. Он напомнил, что метрополитен находится наравне с аэропортами и вокзалами.
Кроме того, на станции «Комсомольская» Кольцевой линии московского метро начал работу первый автомат с бесплатной питьевой водой. Чтобы получить воду, пассажирам необходимо иметь при себе многоразовую емкость, поскольку одноразовые стаканы не предоставляются.