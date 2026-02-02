В Москве могут начать досматривать смартфоны РИА Новости: в московском метро могут начать досматривать мобильные телефоны

Мобильные телефоны могут начать проверять в метро Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта. Меры по досмотру телефонов установлены приказом Минтранса России от 4 февраля 2025 года.

Новые меры по досмотру мобильных телефонов, установленные приказом Министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года № 34, могут применяться в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности в случае необходимости, — рассказали в пресс-службе.

Ранее вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков заявил, что сотрудники метрополитена в городе проверяют смартфоны пассажиров со включенным экраном, чтобы повысить меры безопасности. Он напомнил, что метрополитен находится наравне с аэропортами и вокзалами.

До этого сообщалось, что на станции «Комсомольская» Кольцевой линии московского метро начал работу первый автомат с бесплатной питьевой водой. Чтобы получить воду, пассажирам необходимо иметь при себе многоразовую емкость, поскольку одноразовые стаканы не предоставляются.