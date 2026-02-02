Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 17:38

«Никаких акций»: МОК сделал предупреждение украинцам перед Олимпиадой

МОК предостерег украинцев от протестов из-за россиян на Олимпиаде

Владислав Гераскевич Владислав Гераскевич Фото: Pavlo_bagmutukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
Международный олимпийский комитет предостерег украинцев от возможных протестов из-за участия российских спортсменов в зимних Олимпийских играх, заявил скелетонист Владислав Гераскевич, чьи слова приводит украинский сайт «Главком». Он подчеркнул, что не должно быть «никаких акций».

К нам обращались после протестов нашей юниорской команды на этапе Кубка Европы и уже предупреждали и просили насчет Олимпийских игр. Чтобы не устраивали никаких акций на Олимпиаде, — отметил Гераскевич.

Ранее в пресс-службе МОК сообщили, что в случае победы нейтрального спортсмена из России на Олимпиаде‑2026 в Италии будет поднят флаг индивидуальных нейтральных атлетов, а также прозвучит соответствующий гимн. Процедура остается неизменной.

При этом, как рассказала чемпионка мира по пилонному спорту Ксения Устинова, украинским спортсменам запретили контактировать с россиянами на соревнованиях. По ее словам, им не разрешают даже смотреть в сторону гимнастов из России. Общение с другими иностранцами складывается нормально и давление на россиян не ощущается.

