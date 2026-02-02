Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 13:29

В Госдуме назвали фразы, которые заставят мошенника «сдаться»

Депутат Немкин посоветовал россиянам не пытаться переиграть мошенников

Фото: Александра Погиба/Created using Generative AI/NEWS.ru
При общении с мошенниками не нужно пытаться переиграть их по навязанному ими сценарию, заявил в комментарии для РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин. По его словам, нейтральный тон и фраза «я не решаю такие вопросы по телефону» заставит злоумышленника положить трубку.

Спокойный, ровный тон и короткие нейтральные ответы без уточнений («я не решаю такие вопросы по телефону», «мне нужно официальное уведомление») выбивают их из привычной логики и делают разговор непродуктивным, — сказал он.

Парламентарий отметил, что мошенники работают по строгим схемам и рассчитывают вызвать сильные эмоции у жертвы: испуг, замешательство, стремление немедленно защитить свои средства. Он особо выделил, что главная задача не состязаться с обманщиком, а оперативно и надежно сделать так, чтобы тот потерял интерес именно к этому человеку.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что в прошлом году кибермошенники похитили у россиян 280–285 млрд рублей. По его словам, количество звонков не сократилось, но граждане стали более бдительными.

