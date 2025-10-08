Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 13:34

Эксперт раскрыл, как поднять цену машины на 100 тысяч при сдаче в трейд-ин

Автоэксперт Баканов: нужно обращаться к разным дилерам при сдаче авто в трейд-ин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При сдаче машины в трейд-ин не нужно сразу соглашаться на первое предложение дилера, для выгодной сделки необходимо обратиться сразу к нескольким, поделился советом автоэксперт Петр Баканов в беседе с NEWS.ru. По его словам, предварительно также можно разместить объявление о продаже машины в интернете, чтобы понять спрос на конкретный автомобиль.

Для начала просто разместите объявление о продаже на Авто.ру или Авито Авто. Посмотрите на реакцию рынка. Вы очень быстро поймете, за сколько у вас эту машину готовы купить. И уже затем можно ехать к дилеру. Сначала к одному, а потом к другим. Пусть каждый вам сделает предложение. И вы уже можете торговаться. Так вы можете легко увеличить цену на 50-100 тысяч рублей, — порекомендовал Баканов.

Ранее автоэксперт Иван Зенкевич сообщал, что единственный способ сэкономить на покупке машины на фоне введения повышенного утилизационного сбора в России — успеть приобрести ее до 1 ноября. По его мнению, после этой даты цены неизбежно вырастут. Эксперт также выразил серьезные сомнения в том, что дилеры или салоны будут сознательно сбивать цены на авто в условиях конкуренции.

Россия
автоэксперты
продажи
машины
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе обнародовали реакцию Киева на слова Меркель о Польше и Прибалтике
«Самое эффективное»: в Госдуме назвали реакцию на передачу ВСУ Tomahawk
Киев может получить более опасные ракеты, чем Tomahawk
Британец остался без ног из-за сепсиса, который приняли за обычный грипп
Артемий Лебедев назвал условие для переезда в США
Геронтолог усомнился в существовании людей старше 120 лет
Установлена личность неудавшегося маньяка из Лефортовского парка
Норвежских лыжников предупредили о карьерном кризисе без россиян
Врачи впервые зафиксировали коллективный бред среди геймеров
В Сети появились кадры с ударом «Искандера» по военному цеху в Херсоне
В Госдуме оценили шансы Макрона удержаться на посту президента
Политолог ответил, почему Трампу пока нет смысла свергать Зеленского
Мать сломала ребра 11-месячному сыну за то, что он испачкался сажей
Принц Гарри чуть не наткнулся на неприятный сюприз в туалете
Найдена часть Земли с самым быстрым нагреванием океанов
Наступление ВС РФ на Покровск 8 октября: сколько города освобождено, сводка
Невролог назвал причины онемения рук
Рябков объяснил, почему на самом деле расторгли договор по плутонию с США
Ученый оценил шансы людей на вечную жизнь
В США проверяют модель с OnlyFans, продавшую воду из ванны за $50
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.