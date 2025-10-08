Эксперт раскрыл, как поднять цену машины на 100 тысяч при сдаче в трейд-ин Автоэксперт Баканов: нужно обращаться к разным дилерам при сдаче авто в трейд-ин

При сдаче машины в трейд-ин не нужно сразу соглашаться на первое предложение дилера, для выгодной сделки необходимо обратиться сразу к нескольким, поделился советом автоэксперт Петр Баканов в беседе с NEWS.ru. По его словам, предварительно также можно разместить объявление о продаже машины в интернете, чтобы понять спрос на конкретный автомобиль.

Для начала просто разместите объявление о продаже на Авто.ру или Авито Авто. Посмотрите на реакцию рынка. Вы очень быстро поймете, за сколько у вас эту машину готовы купить. И уже затем можно ехать к дилеру. Сначала к одному, а потом к другим. Пусть каждый вам сделает предложение. И вы уже можете торговаться. Так вы можете легко увеличить цену на 50-100 тысяч рублей, — порекомендовал Баканов.

Ранее автоэксперт Иван Зенкевич сообщал, что единственный способ сэкономить на покупке машины на фоне введения повышенного утилизационного сбора в России — успеть приобрести ее до 1 ноября. По его мнению, после этой даты цены неизбежно вырастут. Эксперт также выразил серьезные сомнения в том, что дилеры или салоны будут сознательно сбивать цены на авто в условиях конкуренции.