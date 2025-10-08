Работа на Украине, пост об СВО, бездетность: как живет Марина Коняшкина

Актриса Марина Коняшкина продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила о спецоперации и Украине?

Чем известна Коняшкина

Марина Коняшкина родилась 7 июля 1985 года в Минске. Окончила актерский факультет Театрального института имени Бориса Щукина.

Коняшкина снималась в картинах «Искушение», «Барвиха», «Все ради тебя», «Александра», «Карина Красная», «Черные кошки», «Ловушка», «Дети Водолея», «Крестный», «Питер — Москва», «Свой чужой сын», «Соло», «Чебурашка», «Ча-ча-ча», «Когда закончится февраль», «Союз спасения. Время гнева» и других.

Всего в ее фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Коняшкиной

Марина Коняшкина признавалась, что сейчас состоит в отношениях, но они не оформлены официально.

«У меня все хорошо. Отношения официально не оформлены, может, оформим, посмотрим. Я как за каменной стеной. О своей личной жизни и изменениях в ней я могу поговорить только с тем, с кем у меня происходят эти изменения. Да и к тому же я уважаю личное пространство другого человека, не все мужья и мужчины хотят мелькать и быть известными», — рассказала она в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Коняшкина не раскрыла имя избранника, но уточнила, что он не из актерской сферы.

Что Коняшкина говорила о спецоперации

В 2022 году, после начала спецоперации, Марина Коняшкина заявила в соцсетях, что она «против любой войны в мире». При этом актриса четко не обозначила свою позицию, отметив, что ничего не хочет делать напоказ.

«Самопровозглашенные судьи требуют всех высказывать свою позицию, ибо если ты не пишешь или хотя бы не приклеиваешь к своей аватарке тот или иной флаг, то ты автоматически, опять какими-то мнимыми судьями, зачисляешься в определенный лагерь. Или я что-то упустила? Для меня как раз это довольно дико, сидя в теплом доме из кровати писать в соцсети, что я против войны. Я себя спрашиваю каждое утро: что я могу сделать сегодня для достижения своей позиции #я против любой войны во всем мире. И как я могу помочь чем, кто в ней оказался? Куда перевести средства, отвезти лекарства и т. д. И неужели мне надо это выставлять, чтобы показать, что я „правильная“? Мне как-то это совестно. Я ведь делаю это не ради того, чтобы про меня что-то думали или чтобы мне „не прилетело“», — написала она.

В интервью Светлане Баласанян она объяснила, что опубликовала пост об СВО, так как многие требовали от нее высказаться.

«Это было самое начало, тогда от меня все что-то требовали: близкий круг, знакомые. Также было с коронавирусом, когда все спорили о том, нужно ли носить маску, и могли друг друга убить в очереди. А мои слова о провозглашенных судьях... Как правило, оказалось потом, что те, кто топил за одну сторону, у них просто не получилось на другой стороне, в другой стране. Поймите: я за честность перед собой. И действительно — а судьи кто? Зачем мне высказываться? Я могу что-то поменять? Или высказываться, чтобы меня просто кто-то записал в „свой лагерь“? Что за бред? Давайте просто делать, что можем», — сказала Коняшкина.

Марина Коняшкина и Максим Матвеев в спектакле ‭«Пиквикский клуб» в постановке Евгения Писарева на сцене МХТ им. А. П. Чехова Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Что Коняшкина говорила об Украине

Марина Коняшкина снялась в большом количестве украинских картин. После работы в сериале «Завтрак в постель», съемки которого проходили в Ялте, ей запретили въезд на Украину.

«Сейчас мне въезд туда закрыт. Я снималась в Крыму. Это был проект „Завтрак в постель“. Съемки проходили в Ялте. А до этой ситуации я очень плотно работала на Украине, может, им нравились мои белорусские корни, не знаю. Но начала я там сниматься давно, еще до всех конфликтов, с 2008 года. Последний проект мы снимали в Черновцах, это Западная Украина», — рассказывала она.

Актриса отметила, что сейчас запрет на въезд на Украину «действует как никогда», но она надеется, что однажды вновь сможет сниматься там. По словам Коняшкиной, она никогда не чувствовала со стороны украинцев негатива по отношению к себе.

«Я работала в том числе и на Западной Украине и никогда не чувствовала к себе предвзятого отношения. Мне кажется, всегда все зависит от человека и от его поведения», — вспоминала она в интервью Светлане Баласанян.

Что Коняшкина говорила об отъезде из РФ

Марина Коняшкина родилась в Минске, но после школы уехала в Москву, где поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина. После окончания учебы актриса осталась жить в российской столице.

В интервью Светлане Баласанян она заявила, что не собирается уезжать из России, несмотря на происходящие события и отъезд многих ее коллег.

«Я люблю Москву, я очень люблю этот город, поэтому в нем и живу. Если бы я не любила этот город, то уехала бы в любом случае, и повод был бы мне не нужен. Я люблю свою страну, свою родину: и Белоруссию, и Россию. Я люблю свои корни, а они здесь», — сказала она.

Чем сейчас занимается Коняшкина

Марина Коняшкина продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Неугомонный дух» и «Любовь как магнит».

В 2025 году вышел мини-сериал «Закон случайных совпадений» с Коняшкиной. Также в скором времени можно будет увидеть ленты «Полюби меня снова», «Извозчик», «Чебурашка-2» и «Анна с Молдаванки. 5 лет спустя» с ее участием.

Читайте также:

Уход в монастырь, молодой муж, мнение об СВО: где сейчас Ирина Гринева

Отказ от дочери, служба по контракту, розыск: как живет Александр Головин

Куба, развод с Разумовской, новая любовь: как живет актер Артем Карасев