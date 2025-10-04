Уход в монастырь, молодой муж, мнение об СВО: где сейчас Ирина Гринева

Уход в монастырь, молодой муж, мнение об СВО: где сейчас Ирина Гринева

Актриса Ирина Гринева продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, зачем уходила в монастырь?

Чем известна Гринева

Ирина Гринева родилась 6 февраля 1973 года в Казани. После того как она окончила Ярославский государственный театральный институт, она отправилась в Москву и поступила в класс экспрессивной пластики Геннадия Абрамова в Школе драматического искусства Анатолия Васильева.

Гринева снималась в лентах «Пассажир без багажа», «Только ты», «Иллюзия мечты», «Я остаюсь», «Эксперты», «Коснуться неба», «Новогодний рейс», «30 свиданий», «Журналюги», «Доктор Лиза», «Раневская», «Времена года» и других.

Всего в ее фильмографии более 50 работ.

Что известно о личной жизни Гриневой

Первым супругом Ирины Гриневой был режиссер и сценарист Андрей Звягинцев.

Второй раз Гринева вышла замуж в 2010 году — за олимпийского призера фигуриста Максима Шабалина. Она на девять лет старше избранника. В 2013 году у них родилась дочь Василиса.

«Главный подарок в жизни — это мой муж и дочь. Моя дочь — это божий подарок. Сама жизнь — подарок. Просто мы этого не понимаем», — комментировала Гринева журналу «Теленеделя».

Максим Шабалин и его супруга актриса Ирина Гринева на церемонии вручения премии «Событие года» Фото: Михаил Воскресенский /РИА Новости

Зачем Гринева уходила в монастырь

Ирина Гринева ушла в монастырь, когда начинала строить карьеру. По ее словам, «это было движение сердца».

«Мне хотелось увидеть светлое небо. Его в тот момент я могла ощутить только в монастыре. Я ожидала, что приду туда, встречу там всех святых и буду с ними вечерять и пить чаи. Но я увидела тяжелую работу и поняла, что не готова к этому, потому что я — актриса», — объясняла она в программе «Судьба человека».

Однако после проведенной недели в тульском монастыре она поняла, что совершила ошибку.

«Я поняла, что там очень тяжелая жизнь. Это не имеет ничего общего с актерской работой. Я оказалась не готова. Считаю, что в монастыре не выдержит ни один человек, если он не верит в Бога. Там я ощутила какую-то пропасть с реальностью», — делилась Гринева.

Что Гринева говорила о спецоперации

В 2022 году Ирина Гринева заявила, что «хочет молчать».

«У меня разрывается директ с угрозами, слезами, требованиями, душещипательными видео. Идет информационная война. Война огромная. Я не обижаюсь на работников информационного фронта. Это — война. Все средства хороши. Но я не хочу в этот огонь подбрасывать хворост. Я хочу молчать! Это мое право. Я не хочу плакать по утрам в сторис. Я не хочу отрекаться от России, не хочу учить, не хочу никого стыдить. Я хочу оставить свои чувства при себе. И даже не хочу тупо писать: „Я за мир“. Как будто бы кто-то за войну. Все хотят мира!!!» — написала она в соцсетях.

Также Гринева отметила, что «иногда молчание — золото».

«Обстоятельства жизни могут быть разными, и мы не всегда можем их понять. Все, что мы можем, — это оставаться людьми. Иногда молчание — золото», — добавила артистка.

Ирина Гринева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Гринева

Ирина Гринева продолжает творческую деятельность.

Она задействована в спектакле «В Бореньке чего-то нет». В скором времени также должна выйти картина «Империя зла» с ее участием.

Недавно Гринева пожаловалась, что ее дочь отказались снимать в рекламе, а вместо нее «утвердили толстую девочку».

«Пробы на рекламу. Нужно было обрадоваться подарку. Для меня это лучшие пробы. Утвердили толстую девочку, не особо умевшую радоваться на экране. Тогда я решила, что Василиса будет играть на пианино, там все предельно ясно — бери правильно ноты», — заявила она в соцсетях.

Читайте также:

Нагиев, слухи об измене жены, критика дочери: как живет актер Игорь Лифанов

Эскорт, ссора с дочерью, гостевой брак: как живет телеведущая Дана Борисова

Алкоголь, мечты о детях, мнение об СВО: как живет актер Никита Ефремов