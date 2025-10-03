Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 19:15

Эскорт, ссора с дочерью, гостевой брак: как живет телеведущая Дана Борисова

Дана Борисова Дана Борисова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Телеведущая Дана Борисова активно снимается в телешоу. Что известно о ее карьере, личной жизни и конфликтах с дочерью?

Чем известна Борисова

Дана Борисова родилась 13 июля 1976 года в белорусском городе Мозырь, позднее семья переехала в Норильск. В старшей школе она прошла отбор в класс телевизионной журналистики, открытый в рамках эксперимента Норильской ГТРК, и стала работать на местном телевидении.

После окончания школы Борисова поступила на факультет журналистики МГУ, но была отчислена за прогулы, в том числе из-за съемок. С 1993 по 2005 год она была ведущей программы «Армейский магазин», которая принесла ей широкую популярность. В разные годы также вела шоу «Сегодня утром», «Вышка», «Ты нам подходишь», «Принцип домино» и другие.

Что известно о личной жизни Борисовой

В середине нулевых Дана Борисова встречалась с бизнесменом Максимом Аксеновым. В августе 2007 года у них родилась дочь Полина, вскоре пара рассталась. В 2015 году телеведущая вышла замуж за бизнесмена Андрея Трощенко, но спустя восемь месяцев брака они подали на развод.

В 2020 году Борисова призналась, что во время работы в программе «Армейский магазин» ее склонил к близости автор и ведущий передачи Александр Ильин.

«У меня не было возможности, по сути, отказаться. Я не могла ему конкретно надавать по морде и сбежать, потому что я ценила эту работу. Это все болезненно продолжалось три года. Я забеременела и сделала аборт где-то на большом сроке», — сказала она в шоу «Прямой эфир».

Дана Борисова Дана Борисова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В октябре Борисова призналась, что состоит в гостевом браке с 45-летним бизнесменом по имени Кирилл, который, по ее словам, является «королем рыбного бизнеса».

«Нас вдохновляет пара Моники Беллуччи и Венсана Касселя — думаю, у их гостевого брака были такие же плюсы, как и у нашего. Нам не очень комфортно жить вместе постоянно, потому что у меня давно не было нормальных отношений, а были только альфонсы, которые мною пользовались», — отметила ведущая.

Что Борисова рассказывала об эскорте и наркотиках

В 2017 году мать Даны Борисовой публично рассказала об алкогольной и наркотической зависимости дочери. Тогда телеведущий Андрей Малахов помог отправить телеведущую на лечение в специализированную клинику в Таиланде, где она прошла полугодичный курс реабилитации.

В 2020 году Борисова призналась, что подрабатывала в службе эскорта. По словам телеведущей, клиенты предлагали не более 300 тысяч рублей.

«Скажу честно, эскортом я занималась три-четыре раза. И я приезжала на эти встречи, употребив все что можно. На трезвую голову мне этим заниматься было страшно. Я приезжала пьяной. Клиенты на меня жаловались», — делилась она.

Что известно о ссоре Борисовой с дочерью

Дочь Даны Борисовой Полина Аксенова в сентябре опубликовала переписку с отцом, где назвала мать «алкоголичкой» и пожаловалась, что из-за ее воспитания у нее «вся жизнь под откос». Наследница также обвинила Борисову в том, что та помешала ее работе на телевидении.

При этом сама Борисова опровергла обвинение дочери в том, что она препятствовала ее работе, но призналась, что во время отдыха в Турции между ними произошел конфликт, во время которого они позволили себе оскорбительные высказывания в адрес друг друга.

В интервью журналисту Алене Жигаловой Аксенова также рассказала о сложных отношениях с отцом.

«То, что я жила с папой, повлияло на мою психику больше, чем когда употребляла мама. Это было очень сложно. Он мог ударить, у него нормальным это считалось», — отметила она.

Полина и Дана Борисова Полина и Дана Борисова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Борисова

Дана Борисова на настоящий момент активно снимается в реалити-шоу на телевидении. В частности, приняла участие в программах «Сокровища императора» и «Четыре жены».

Летом телеведущая сделала новую пластическую операцию на лице. Несмотря на критику со стороны пользователей соцсетей, Борисова уверяет, что довольна результатом.

«Более чем год назад я сделала блефаропластику и эндолифтинг глаз с эффектом „лисьих глаз“, но результатом я очень довольна. Брови приподнялись, и глаза стали более ясными и открытыми. Недавно сделала еще одну операцию — подтяжку шеи и формирование угла челюсти — и тоже вижу разницу только в лучшую сторону. Мое тело — мое дело», — отметила она.

Борисова поддерживает проведение спецоперации. После начала СВО она заявила, что готова отправиться на фронт военным корреспондентом, но против этого выступают ее мама и дочь.

