23 октября 2025 в 04:13

Борисова рассказала о непростых отношениях с дочерью

Борисова считает, что для восстановления отношений с дочерью ей нужно время

Дана Борисова Дана Борисова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Телеведущая Дана Борисова на закрытом показе первого выпуска шоу «Форт. Возвращение легенды» сообщила о своем нежелании примиряться с дочерью, передает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, для это потребуется определенное время.

Пока я не готова, пока думаю. <...> Я вообще человек не обидчивый, мне без разницы были извинения или нет. Я сама могу первая 100 раз извиниться, но как-то мне пока не хочется, — сказала Борисова.

Ранее стало известно, что Борисова и ее коллега Владимир Тишко заключили брак в рамках шоу «Свадьба вслепую», которое транслируется на канале «Пятница!». Их первая встреча произошла непосредственно перед церемонией у алтаря, когда оба участника еще не видели друг друга.

До этого телеведущий Андрей Малахов рассказал, что Дана Борисова после очередного скандала с 18-летней дочерью Полиной отправила ее на перевоспитание в белгородскую деревню. Переезд девушки устроили продюсеры телешоу, дочку ведущей приняла у себя многодетная семья.

