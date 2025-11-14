Дана Борисова заявила о зависимости Глюк’оZы

Телеведущая Дана Борисова публично заявила о наркозависимости у певицы Глюк’оZы (настоящее имя — Наталья Ионова). В интервью журналистке Елене Ханге она отметила, что дочь певицы обращалась за советом к ее собственной дочери Полине.

Дочка Глюк’оZы спрашивает Полину: «Спроси у своей мамы, как она относится к тому, что мою маму видели несколько раз употребляющей? Может она что-то с этим сделать?» Я говорю: «Доченька, у меня теперь принцип — все взрослые люди делают то, что хотят», — сказала ведущая.

Ранее руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о намерении направить обращение в прокуратуру для проверки поведения Глюк’оZы во время выступления в петербургском ночном клубе. По его словам, артистку возможно привлечь к ответственности за развратные действия в присутствии несовершеннолетних. Бородин выразил мнение, что Глюк’оZу сложно считать представителем искусства, поскольку она пропагандирует западные ценности.

До этого 18-летняя дочь певицы Лидия Чистякова решила кардинально изменить свою внешность. Девушка призналась в изнурительной борьбе с внутренними противоречиями. На опубликованных фотографиях вместо короткой темной стрижки видны длинные волнистые волосы русого оттенка. Чистякова-младшая предстала в облегающей красной кофте и узких синих джинсах.