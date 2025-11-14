Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 13:34

Дана Борисова заявила о зависимости Глюк’оZы

Дана Борисова заявила, что Глюк’оZа страдает наркозависимостью

Дана Борисова Дана Борисова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Телеведущая Дана Борисова публично заявила о наркозависимости у певицы Глюк’оZы (настоящее имя — Наталья Ионова). В интервью журналистке Елене Ханге она отметила, что дочь певицы обращалась за советом к ее собственной дочери Полине.

Дочка Глюк’оZы спрашивает Полину: «Спроси у своей мамы, как она относится к тому, что мою маму видели несколько раз употребляющей? Может она что-то с этим сделать?» Я говорю: «Доченька, у меня теперь принцип — все взрослые люди делают то, что хотят», — сказала ведущая.

Ранее руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о намерении направить обращение в прокуратуру для проверки поведения Глюк’оZы во время выступления в петербургском ночном клубе. По его словам, артистку возможно привлечь к ответственности за развратные действия в присутствии несовершеннолетних. Бородин выразил мнение, что Глюк’оZу сложно считать представителем искусства, поскольку она пропагандирует западные ценности.

До этого 18-летняя дочь певицы Лидия Чистякова решила кардинально изменить свою внешность. Девушка призналась в изнурительной борьбе с внутренними противоречиями. На опубликованных фотографиях вместо короткой темной стрижки видны длинные волнистые волосы русого оттенка. Чистякова-младшая предстала в облегающей красной кофте и узких синих джинсах.

певицы
шоу-бизнес
наркозависимость
Дана Борисова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Застрелившего жену и ее любовника мужчину задержали благодаря случайности
Покушение у могил, 200 дронов, ЧС в Новороссийске: ВСУ атакуют РФ 14 ноября
Психолог объяснила, почему молодые больше страдают от тревоги
В МИД раскрыли, зачем Киев готовит новые провокации
Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с преступлениями в IT-сфере
«Основной вектор — дети»: курян призвали не поднимать игрушки на улице
«Никаких проблем»: Аршавин рассказал о встречах с украинцами за рубежом
Свежая зелень зимой без хлопот: учимся выгонке на подоконнике за 3 недели
Трагедия в семье, фото с пляжа, личная жизнь: где сейчас актриса Захарова
Иноагенту Гозману вынесли приговор по делу об оправдании терроризма
Лукашенко снял запрет на ввоз картофеля из Европы
Ушедший на СВО британский турист получил гражданство России
Врач рассказала, почему вредно хрустеть пальцами
На Западе столкнулись с неожиданным идеологическим сюрпризом
Биолог предупредила о рисках покупки специй на развес
SHAMAN заявил о новой песне с известным саксофонистом
Автоюрист оценил инициативу проверки ТО с помощью камер
Нарколог предупредил, кому грозит кома после одной выпитой рюмки
«Мы не принимаем это решение»: Орбан пообещал засудить Евросоюз
Топ-5 причин приготовить утку этим вечером
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.