04 декабря 2025 в 13:16

Появились новые детали инцидента в элитном рехабе, где избивали пациентов

SHOT: четыре человека пострадали от действий работников рехаба «Антонов PRO»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT сообщил, что по меньшей мере четыре человека пострадали от действий работников элитного рехаба «Антонов PRO». По его информации, пациентов избивали. Кроме того, им не позволяли свободно передвигаться.

Как уточнил канал, от действий сотрудников рехаба пострадали две девушки 28 и 47 лет, а также 45-летний и 27-летний мужчины. Помимо избиений, их регулярно морили голодом. Задержаны уже восемь работников элитного центра.

Ранее в Подмосковье был задержан основатель рехаба Максим Антонов. Силовики обнаружили доказательства голодовок, а также зафиксировали свидетельства применения пыток. При этом Антонов сам боролся с наркозависимостью и неоднократно привлекался к ответственности за грабежи и сбыт наркотиков.

До этого Истринский городской суд арестовал основательницу реабилитационного центра в Подмосковье Анну Хоботову. В ее заведениях издевались над несовершеннолетними. Как полагает адвокат Вадим Багатурия, теперь Хоботовой может грозить до 20 лет лишения свободы.

