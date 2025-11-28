День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 21:10

Суд арестовал основательницу рехаба в Подмосковье

Организатора реабилитационного центра в Подмосковье арестовали до 22 января

Организатор центра реабилитации в Подмосковье Анна Хоботова (слева) во время задержания в Истринском суде Организатор центра реабилитации в Подмосковье Анна Хоботова (слева) во время задержания в Истринском суде Фото: Пресс-служба Мособлсуда/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Истринский городской суд арестовал до 22 января 2026 года основательницу реабилитационного центра в Подмосковье Анну Хоботову, сообщили в пресс-службе СК РФ. Следствие считает, что в ее заведениях издевались над несовершеннолетними.

По ходатайству следствия судом организатору реабилитационного центра для подростков, обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, ограничении свободы и истязании, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что владелице нелегального реабилитационного центра в подмосковном Дедовске, где истязали пациентов, может грозить до 20 лет лишения свободы. По его словам, в отношении женщины может быть применено наказание за совокупность совершенных в учреждении преступлений.

До этого ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело после истязания и удержания подростков в незаконном реабилитационном центре в подмосковном Дедовске. По данным следствия, здоровью одного из постояльцев центра был причинен тяжкий вред.

суды
Россия
рехабы
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ты что сделал для родины?»: жизнь и подвиг погибшего героя СВО
Пассажирский самолет занесло в сугроб при посадке
В Челябинске мужчина избил девушку и сбросил ее с балкона пятого этажа
Песков раскрыл подробности встречи Путина и Уиткоффа
В Новочеркасске расследуют загадочную смерть 14-летней девочки
Прилепин заявил, что уже вторую неделю находится в зоне СВО
Следовавший в Новороссийск танкер загорелся в Черном море
Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство
Турист упал за борт круизного лайнера и исчез
Подпольные мини-студии для мигрантов нашли на территории российского завода
Суд арестовал основательницу рехаба в Подмосковье
Змея напала на россиянина во время спасения жабы
Издатель объяснил, зачем сейчас нужны книги об СВО
Российская ПВО спасла регионы от налета украинских дронов
В курортном регионе переформатировали пляжи
Беременным заочницам сообщили приятную новость о выплатах
Кому повысят пенсии в 2026-м: что известно, выплаты перед Новым годом
В Сеченовском университете ликвидировали кафедру эндокринологии
Салат с креветками, яблоком, сельдереем и грецким орехом: хрустящий и свежий
Адвокат объяснила, почему Тарасова получила мягкий приговор
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.