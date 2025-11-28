Суд арестовал основательницу рехаба в Подмосковье

Организатор центра реабилитации в Подмосковье Анна Хоботова (слева) во время задержания в Истринском суде

Истринский городской суд арестовал до 22 января 2026 года основательницу реабилитационного центра в Подмосковье Анну Хоботову, сообщили в пресс-службе СК РФ. Следствие считает, что в ее заведениях издевались над несовершеннолетними.

По ходатайству следствия судом организатору реабилитационного центра для подростков, обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, ограничении свободы и истязании, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что владелице нелегального реабилитационного центра в подмосковном Дедовске, где истязали пациентов, может грозить до 20 лет лишения свободы. По его словам, в отношении женщины может быть применено наказание за совокупность совершенных в учреждении преступлений.

До этого ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело после истязания и удержания подростков в незаконном реабилитационном центре в подмосковном Дедовске. По данным следствия, здоровью одного из постояльцев центра был причинен тяжкий вред.