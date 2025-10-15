Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 11:33

Дана Борисова сыграла свадьбу ради шоу

Дана Борисова и Владимир Тишко поженились на проекте «Свадьба вслепую»

Дана Борисова Дана Борисова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Дана Борисова и ее коллега Владимир Тишко заключили брак в рамках шоу «Свадьба вслепую», которое транслируется на канале «Пятница!». Их первая встреча произошла непосредственно перед церемонией у алтаря, когда оба участника еще не видели друг друга. Теперь, согласно концепции шоу, перед парой стоит задача пройти проверку своих отношений в новых условиях.

Оба участника проекта состояли в браке только один раз. Тишко находился в трехлетнем союзе с Анастасией, которая родила ему дочь. Борисова была замужем за предпринимателем Андреем Трощенко, причем их брак продлился всего восемь месяцев.

В рамках формата реалити-шоу знаменитостям предстояло повторно погрузиться в атмосферу семейной жизни. Согласно правилам проекта, участники знакомятся друг с другом у алтаря с завязанными глазами. Увидев своего избранника, Борисова призналась, что испытывает противоречивые эмоции.

Ранее телеведущий Андрей Малахов сообщил, что ведущая и актриса Дана Борисова отправила свою 18-летнюю дочь Полину в белгородскую деревню для перевоспитания после очередного скандального инцидента. Организацией переезда занимались продюсеры телевизионного шоу, а местная многодетная семья согласилась принять девушку.

Дана Борисова
ТВ-шоу
свадьбы
шоу-бизнес
