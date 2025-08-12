Дана Борисова рассказала о своей новой косметической операции Дана Борисова рассказала, что сделала подтяжку в области шеи и нижней части лица

Телеведущая Дана Борисова рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей, что недавно решилась на новую операцию — подтяжку в области шеи и нижней части лица. Знаменитость призналась, что ей никогда не надоест улучшать свою внешность.

Я люблю преображаться и буду это делать всю жизнь, сколько хватит сил. Но моя главная цель — сохранить молодость и красоту. Я сделала платизмопластику, то есть подтяжку шеи. А также решила улучшить и сделать более четким контур лица, — поделилась Борисова.

При этом телеведущая пожаловалась, что сейчас чувствует себя старушкой. После операции в области ее лица появилась боль и отеки, которые мешают ей полноценно говорить и дышать.

Дана Борисова ранее рассказала, что страдает от биполярного расстройства. По признанию знаменитости, она принимает медикаменты, чтобы держать себя в руках.