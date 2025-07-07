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07 июля 2025 в 14:58

Дана Борисова рассказала о своем психическом расстройстве

Дана Борисова рассказала, что борется с биполярным расстройством

Дана Борисова Дана Борисова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Телеведущая Дана Борисова в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, что страдает от биполярного расстройства. По признанию знаменитости, она принимает медикаменты, чтобы держать себя в руках.

У меня тоже биполярка, это, я вам хочу сказать, то еще испытание, потому что ты переживаешь такие муки и такие круги ада, что врагу не пожелаешь. Без них (медикаментов. — NEWS.ru) у меня проявления болезни обостряются. Могу бросаться на людей, когда не приняла препарат, — посетовала Борисова.

Она уточнила, что после принятия медикаментов ее состояние сразу же стабилизируется. Борисова добавила, что психическое расстройство передалось ее дочери Полине. По признанию телеведущей, несмотря на это, Полина сохраняет оптимизм и активно занимается своим здоровьем.

Дана Борисова ранее призналась, что разрешила сделать 17-летней дочери пластику лица из-за сильного влияния на Полину южнокорейской культуры. По ее словам, в этой стране пластическую операцию делает «каждый третий».

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