Жизнь в Киеве, отказ от съемок, роды в 41 год: как живет Марина Могилевская

Заслуженная артистка России Марина Могилевская прославилась благодаря ролям в сериалах «Кухня» и «Склифосовский». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Могилевская

Марина Могилевская родилась 6 августа 1970 года в городе Заводоуковске в Тюменской области. После окончания школы уехала в Киев, где жил ее отец. Там она окончила Институт народного хозяйства и Киевский театральный институт имени И. К. Карпенко-Карого. В столице Украины актриса прожила 10 лет, служила в театре русской драмы имени Леси Украинки.

«Я обожаю Киев. Но в начале 90-х там началась украинизация. И для меня, не знающей украинского языка, единственным прибежищем был мой театр, который я обожала. Но мне этого было мало — мне дико хотелось работать. И, конечно, я понимала, что лучше бы мне вернуться в Россию. Терять по большому счету было нечего: личная жизнь к тому времени была разрушена. А Москва, по сути, мой родной город. Поэтому, когда мне позвонили и предложили вести программу „Доброе утро, Россия!“, я решила, что это хороший повод вновь изменить жизнь», — говорила она.

Могилевская дебютировала в кино в 1988 году в фильме «Каменная душа». В 1996 году переехала в Москву и продолжила карьеру. На настоящий момент в фильмографии актрисы 70 работ, включая ленты «Русские амазонки», «Марш Турецкого», «Каменская», «Московские окна», «Лучший город Земли», «Склифосовский», «Пять минут до метро», «Кухня» и другие. В разные годы артистка также вела программы «Доброе утро, Россия!», «Панорама», «ДНК».

Марина Могилевская Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Что известно о личной жизни Могилевской

Марина Могилевская в 1999 году вышла замуж за продюсера и сценариста, ведущего шоу «Сто к одному» Александра Акопова. Спустя несколько лет их брак распался.

«Мы до сих пор остались близкими людьми, хотя уже практически не встречаемся. Но это так здорово, когда в твоей жизни был и остается такой мудрый мужчина. По молодости я все время комплексовала, мне казалось, он умнее меня сильно, да и мудрости мне тогда не хватало — оценить такого мужчину. Вот мы и расстались», — признавалась она.

В 41 год, в 2011 году, Могилевская родила дочь Марию. С отцом наследницы она познакомилась случайно на автомобильной парковке. Его имя актриса скрывает. Известно, что он не имеет отношения к шоу-бизнесу.

«Я родила Машу, когда мне был 41 год. Я ждала ее долгих 10 лет, вымаливала. Была в отчаянии. И в какой-то момент поняла: либо эта ситуация все-таки случится, либо нужно прекратить об этом думать. И все случилось. Она поздняя девочка. Может, поэтому она растет такой умной и рассудительной? Иногда мне даже кажется, что это она — моя мама, а не я. Мы с ней как подруги», — поделилась артистка в программе Татьяны Устиновой «Мой герой».

Марина Могилевская Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Чем сейчас занимается Могилевская, почему отказывается от съемок

Марина Могилевская в 2020 году пропала с экранов и перестала посещать светские мероприятия, однако в 2024 году возобновила съемки в кино и появилась в сериале «В тени больших чисел». В ноябре запланирована премьера третьего и четвертого сезонов этой ленты.

«Я так много и так безудержно работала, по 30 дней в месяц, по 30 спектаклей, потом съемки. Настал момент, когда мне вот это перестало быть интересным, а может быть, я повзрослела. Настал момент, когда я поняла, что мне хочется говорить тем, что я играю, а не просто участвовать, поэтому мне важно то, что я играю, чтобы я там могла сказать то, что я считаю важным. К сожалению, такого материала нет у меня», — сказала актриса в программе «Тайны души».

Могилевская в прошлом году поставила спектакль «Пушкин. В поисках любви. Антифейк». По словам артистки, все свободное от работы время она предпочитает проводить на даче.

«Мне так хорошо с собой, мне так не хватало времени побыть в одиночестве», — отметила она.

