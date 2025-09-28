Съемки в Мариуполе, мнение об СВО, новое шоу: как живет Аристарх Венес

Актер Аристарх Венес продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил о спецоперации?

Что известно о карьере и личной жизни Венеса

Аристарх Венес родился 4 октября 1989 года в Москве в семье актеров Виктора Венеса и Светланы Шибаевой. В 15-летнем возрасте он стал студентом Школы-студии МХАТ, но обучение там не закончил. В 2010 году Венес поступил во ВГИК.

Известность Венесу принесла роль Ильи Сухомлина в сериале «Кадетство». Также он снимался в картинах «Кадеты», «Папины дочки», «Анжелика», «Закон каменных джунглей», «Пятница», «Водоворот», «Мастер», «Экстрасенсы», «Трудная», «Самая большая луна» и других. Всего в его фильмографии более 30 работ.

О личной жизни артиста ничего не известно. В интервью он признавался, что «находится в том возрасте, когда готов к женитьбе и детям».

Правда ли, что Венес употреблял запрещенные вещества

Аристарх Венес в 2021 году рассказал, что употреблял запрещенные вещества, но избавился от зависимости.

«Отрицать тот факт, что я пробовал запрещенные препараты, я не стану. Это действительно случилось. И это были разные вещества и средства. Но вместе с тем порядка семи-восьми лет в моей жизни нет ничего, от слова „совсем“. И это — моя принципиальная позиция», — признавался актер в интервью Teleprogramma.pro.

Что Венес говорил о спецоперации

Аристарх Венес поддерживает проведение спецоперации. Также он помогает российской армии.



Аристарх Венес Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Самые лучшие ребята нашей страны сейчас находятся там, в зоне проведения СВО, это однозначно. Лучший генофонд, лучшие пацаны там. Надо помогать бойцам всегда, и мы всегда помогаем — я и мой коллектив. Со своими близкими мы всегда помогаем, тихо, но у нас всегда все адресно. Отправляем машины, фуры», — говорил Венес в интервью «Народному фронту».

Кроме того, он снялся в сериале «20/22», в котором его герой Данила, московский студент, в первые месяцы начала боевых действий отправился в зону спецоперации, где находится его брат. Съемки ленты проходили в Мариуполе, Москве, Подмосковье и в Ростовской области.

«Вообще, картина лично для меня — одна из самых тяжелых физически. Я в очень хорошей форме, я с запасом, скажем так, вывез, но было очень тяжело. И в бронике бегал настоящем, это была моя хотелка, чтобы ноги не врали», — делился он с NEWS.ru.

Чем сейчас занимается Венес

Аристарх Венес продолжает творческую деятельность. В скором времени с ним выйдут картины «Учитель года» и «Мальвина».

Недавно актер также принял участие в реалити-шоу «Звезды в джунглях» на канале ТНТ.

Читайте также:

Розыск СБУ, потеря друзей из-за СВО, молодой муж: как живет Полина Агуреева

Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский

Роман с Утяшевой, вражда с Плющенко, жалобы на здоровье: как живет Ягудин