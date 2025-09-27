Роман с Утяшевой, вражда с Плющенко, жалобы на здоровье: как живет Ягудин

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в 45 лет продолжает выходить на лед и работать ведущим на телевидении. Что известно о его карьере, личной жизни и скандалах?

Чем известен Ягудин

Алексей Ягудин родился 18 марта 1980 года в Санкт-Петербурге. Впервые он вышел на лед в возрасте четырех лет: сначала под руководством Александра Майорова, а затем — Алексея Мишина. В 1988 году начал тренироваться у заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и переехал в США.

Ягудин — один из самых титулованных российских фигуристов. Он является четырехкратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы и двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию. В 2002 году он одержал победу на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити с короткой программой «Зима».

В ноябре 2003 года Ягудин объявил о завершении спортивной карьеры, в 2007 году перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Позднее спортсмен стал вести шоу «Ледниковый период» и комментировать соревнования по фигурному катанию на Первом канале.

Что известно о личной жизни Ягудина

Алексей Ягудин в программе «Секрет на миллион» признался, что в разгар карьеры у него было много романов. В частности, он встречался с солисткой группы «Фабрика» Александрой Савельевой, фигуристкой Еленой Бережной и гимнасткой Ляйсан Утяшевой.

«Ухаживал Леша красиво: когда бывал в Москве, назначал свидания, а в разлуке присылал трогательные эсэмэски… А потом он уехал в Америку на три месяца, и там быстро нашлись девушки, пожелавшие скрасить его одиночество», — рассказывала Утяшева.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Со своей супругой, олимпийской чемпионкой Татьяной Тотьмяниной, Алексей познакомился на юношеских соревнованиях. Их роман начался в 2008 году. Спустя год у пары родилась дочь Елизавета, а в 2015 году на свет появилась еще одна наследница, Мишель.

Ягудин и Тотьмянина официально оформили брак в 2016 году.

«Я женился, но мог и не делать этого. Мне просто надоели люди, которые спрашивали о женитьбе. Да и лучше б не женились. Потом стало еще больше вопросов», — признался фигурист.

Что известно о вражде Ягудина и Плющенко

Алексей Ягудин и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе тренировались у Алексея Мишина и боролись друг против друга на чемпионатах. С юношеского возраста Ягудин считал, что Мишин лучше относится к Плющенко, последний придерживался другой позиции.

В 2022 году фигуристы вынесли свой конфликт на публику, когда Плющенко заявил, что его коллега «не умеет кататься». В ответ Ягудин опубликовал статистику со сравнением их результатов в очных противостояниях на льду. Результаты получились следующие (учитывались только совместные старты): Ягудин — 18 побед, Плющенко — восемь.

Плющенко после этого обнародовал свою статистику. Он посчитал, сколько медалей им удалось собрать за свою спортивную карьеру, продемонстрировав свое лидерство.

Чем сейчас занимается Ягудин

Алексей Ягудин в 45 лет выступает в турнирах на льду, снимается на телевидении в качестве ведущего и комментирует спортивные мероприятия, в частности стартовавшие 27 сентября в Санкт-Петербурге контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.

Сегодня, 27 сентября, вышел новый выпуск программы «Секрет на миллион» с Ягудиным. В эфире спортсмен прокомментировал свое состояние здоровья.

Алексей Ягудин Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

«Теперь я еще стал хуже видеть и скрипят колени. А бедро — там стабильность. Не вылетает, как у кукол игрушечных, и уже хорошо», — отметил он.

Ягудин также рассказал о том, как перенес кризисы среднего возраста.

«Скажу так, все юбилеи — 30, 35 и 40 — было состояние непонимания: а что не так? То есть что-то довлеет над тобой, но ты не понимаешь, вроде бы все хорошо», — отметил он.

По словам спортсмена, сейчас в его жизни «все замечательно». Машины, телефоны и прочее — для него мелочи, а главное — супруга.

