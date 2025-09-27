Ссора с Киркоровым, отказ от пенсии, смена гражданства: как живет Успенская

Певица Любовь Успенская в 71 год активно продолжает выступать на сцене. Что известно о ее карьере, личной жизни и скандалах с коллегами?

Чем известна Успенская

Любовь Успенская родилась 24 февраля 1954 года в Киеве, окончила местное музыкальное училище. В 1978 году эмигрировала в Италию, позднее перебралась в США и начала выступать в ресторанах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. В Штатах певица прожила более 20 лет, она имеет американское гражданство.

В 1993 году Успенская приехала в Россию, выпустила клипы на песни «Кабриолет» и «Гусарская рулетка», а также приняла участие в концерте для российского телевидения, что принесло ей широкую известность. За годы карьеры артистка удостоилась 16 премий «Шансон года». Наиболее известные ее композиции: «По полюшку», «К единственному, нежному», «Пропадаю я», «Поет гитара» и другие.

Что известно о личной жизни Успенской

Любовь Успенская была замужем четыре раза. Ее первым избранником стал Виктор Шумилович, она вышла за него замуж в 18 лет. Вскоре после свадьбы исполнительница родила мальчиков-близнецов, но они не выжили.

Вторым супругом артистки стал Юрий Успенский, брак продлился шесть лет. После этого она была замужем за Владимиром Францем, с которым прожила три года. Четвертый муж — бизнесмен Александр Плаксин. Они прожили вместе с 1987 по 2021 год. В браке родилась дочь Татьяна.

В каких отношениях Успенская с дочерью

Длительное время Любовь Успенская конфликтовала с дочерью, в том числе из-за того, что она употребляла запрещенные вещества. Сейчас они наладили общение и вместе выступают на концертах.

Любовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Никто не знает, что я пережила, когда с Таней случилась беда, сколько ее выздоровление стоило мне сил, денег и нервов. Когда я вернула дочь в Россию, то очень серьезно подошла к ее лечению, восстановлению, реабилитации. Таня пережила страшную аварию, находилась в депрессии, ее поймали негодяи и едва не свели с ума. На прямых эфирах подливали ей наркотики», — делилась артистка.

В сентябре Успенская призналась, что стала инициатором разрыва отношений дочери с ее женихом — бизнесменом Никитой Плотниковым.

«Я его выгнала. Он ей не пара, не пара, не пара. Он не тянет ни на ее уровень, ни на ее интеллект, ни на что. Я видела, что он ей вроде как нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала „до свидания“ и просто показала ему на дверь», — заявила она.

Что Успенская говорила об СВО

Любовь Успенская поддерживает проведение спецоперации и выступает с концертами перед военнослужащими в Донбассе.

«Меня обвиняют, что я украинка, а люблю Россию и поддерживаю. Я верю в эту страну. Я верю в то, что Россия хочет мира. Нас хотят запутать, нас хотят уничтожить. Но этого ни у кого не получится», — говорила она.

Почему Киркоров судился с Успенской

В декабре 2023 года народный артист России Филипп Киркоров подал иск о защите чести и достоинства против Любови Успенской. Он обратился в суд из-за того, что в интервью журналисту Алене Жигаловой певица назвала его женоненавистником.

Любовь Успенская на юбилейном концерте «На бис!» в Зеленом театре ВДНХ Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Киркоров оценил моральный ущерб в 10 млн рублей. В июле 2024 года суд Москвы частично удовлетворил иск певца, взыскав с Успенской 280 тыс. рублей в его пользу.

За что Успенская обижена на Пугачеву

Любовь Успенская в интервью Надежде Стрелец призналась, что обижена на народную артистку СССР Аллу Пугачеву за то, что та не хотела видеть ее на телевидении.

«[Пугачева] меня ценила, но не доказывала этого, когда было нужно. Когда были „Рождественские встречи“, она не приглашала меня. Приглашала Наталью Медведеву — певицу, эмигрантку, жену Эдуарда Лимонова, а до этого она была женой моего мужа. Вот ее она пригласила, а мне сказала: „Все, у нас уже нет эфирного времени“», — отметила она.

Чем сейчас занимается Успенская

Любовь Успенская продолжает творческую деятельность. По словам артистки, она не планирует уходить на пенсию и хочет «умереть на сцене». При этом заявила, что не хочет носить статус королевы шансона.

«Я, честно говоря, не хочу этого статуса, ребята! Я не хочу быть королевой шансона!» — сказала она.

В марте 2024 года Успенская получила российское гражданство.

