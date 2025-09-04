«Я его выгнала»: Любовь Успенская выставила за дверь жениха своей дочери

Певица Любовь Успенская заявила, что выгнала из дома жениха своей дочери Татьяны Плаксиной. По ее словам, которые приводит StarHit, она посчитала бизнесмена Никиту Плотникова недостойным, хотя видела, что парень нравится ее дочке.

Я его выгнала. Он ей не пара, не пара, не пара. Он не тянет ни на ее уровень, ни на ее интеллект, ни на что. Я видела, что он ей вроде как нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала «до свидания» и просто показала ему на дверь, — заявила Успенская.

Она добавила, что не хочет видеть в качестве пары для Плаксиной того, кто «может тянуть ее вниз». Артистка считает, что дочери нужен достойный мужчина — «благородный, образованный, который знает толк в музыке, литературе, искусстве».

Ранее Успенская уже критиковала возлюбленного своей дочери, отмечая, что он не соответствует ее уровню. Однако тогда она уточнила, что не вмешивается в личные отношения Плаксиной, так как это «ее выбор». Певица добавила, что не осведомлена о долгах у Плотникова, так как это ее никак не касается и является проблемой самого Никиты. Звезда также отметила, что никогда не захотела бы связать свою жизнь с таким мужчиной.