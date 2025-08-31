День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 18:52

Российская певица отказалась от звания королевы шансона

Любовь Успенская отказалась принимать статус королевы шансона

Любовь Успенская Любовь Успенская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Любовь Успенская заявила, что не хочет носить статус королевы шансона, передает «Пятый канал». Артистка выразила свое отношение к этому званию шутливым комментарием.

Я, честно говоря, не хочу этого статуса, ребята! Я не хочу быть королевой шансона! Скидка: продается кресло королевы шансона!прокомментировала Успенская.

Любовь Успенская начала музыкальную карьеру в 1979 году. С тех пор она неоднократно становилась лауреатом премии «Шансон года».

Ранее Успенская высказала критику в адрес возлюбленного своей дочери Татьяны Плаксиной. Она отметила, что, по ее мнению, мужчина не соответствует уровню ее дочери. Журналисты выяснили, что у избранника Татьяны есть долги.

До этого журналистка Ксения Собчак рассказала, что блогер Анастасия Ивлеева прекратила с ней общение после «голой вечеринки». Собчак отметила, что поддерживала Ивлееву в период скандала и выступала против ее травли. Телеведущая выразила желание общаться с Анастасией, но безуспешно.

Также ранее певец Алексей Воробьев опубликовал видео с его падчерицей Оливией. Девочка поздравила его с премьерой новой песни. Артист выразил радость по поводу такой поддержки.

Любовь Успенская
шоу-бизнес
статусы
звания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фон дер Ляйен и Туска заметили в необычном месте
Звезда Болливуда скончалась в 38 лет после операции
В Саратове инвалид полз в больницу на четвереньках
Трамп «умер», развод Пугачевой, Х-101 разносят базы ВСУ: что дальше
Кардиолог озвучил признаки смертельно опасного тромбоза
Мужчина прошел с детьми 800 км чтобы научить их жизни
Жители сектора Газа оказались на грани выживания из-за опасной инфекции
Ученые нашли в Атлантике новую угрожающую миру опасность
В ЦАХАЛ выступили с новыми угрозами в адрес лидеров ХАМАС
Стало известно, кто вновь обошел Зеленского в рейтинге доверия украинцев
Тарасова пристыдила Рудковскую после ее слов о Тутберидзе
Добавляю в икру из кабачков чили и имбирь — получается огонь!
Участник СВО рассказал о самой жуткой встрече на фронте
Мэр Энергодара сообщил о двух атаках ВСУ на гражданские объекты
В Германии разразился скандал из-за сексуальности статуи Венеры
Рудковская сделала резкое заявление в адрес Тутберидзе
Закон о тишине в ЯНАО: что нужно знать
Подростки жестоко избили сверстницу на городском стадионе
Надвигается аномальная зима: Россию завалит снегом с морозами до минус 40?
Геймера жестоко задержали за косплей персонажа Resident Evil
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.