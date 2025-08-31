Российская певица отказалась от звания королевы шансона

Певица Любовь Успенская заявила, что не хочет носить статус королевы шансона, передает «Пятый канал». Артистка выразила свое отношение к этому званию шутливым комментарием.

Я, честно говоря, не хочу этого статуса, ребята! Я не хочу быть королевой шансона! Скидка: продается кресло королевы шансона! — прокомментировала Успенская.

Любовь Успенская начала музыкальную карьеру в 1979 году. С тех пор она неоднократно становилась лауреатом премии «Шансон года».

Ранее Успенская высказала критику в адрес возлюбленного своей дочери Татьяны Плаксиной. Она отметила, что, по ее мнению, мужчина не соответствует уровню ее дочери. Журналисты выяснили, что у избранника Татьяны есть долги.

