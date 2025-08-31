День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 14:10

«Не осуждаю»: Собчак рассказала об игноре со стороны Ивлеевой

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что Ивлеева перестала общаться с ней

Ксения Собчак Ксения Собчак Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Журналистка Ксения Собчак призналась в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что блогер Анастасия Ивлеева перестала с ней общаться после «голой вечеринки». При этом телеведущая напомнила, что она поддержала Ивлееву после скандала и выступала против травли.

Я бы хотела общаться: много раз ей писала, но, к сожалению, Настя прекратила все контакты. Наверное, она хочет просто отсечь от себя всю прошлую жизнь. Что не осуждаю. Понимаю, — написала Собчак.

Ранее стало известно, что Ивлеева спустя полтора года после скандальной «голой вечеринки» запустила новый проект и тайно сыграла свадьбу в Крыму. Избранником блогера стал телеведущий канала «Культура» Филипп Бегак. В марте телеведущая анонсировала выход нового фермерского реалити-шоу «Чегеря».

Также появилась информация, что доходы Ивлеевой упали в 17 раз. Гонорары за выступления сильно снизились. Еще в декабре 2024 года ей были готовы платить 7 млн рублей, а в июле 2025 года — всего 400 тысяч. Что касается мероприятий, то на осень у знаменитости не было планов.

Ксения Собчак
Анастасия Ивлеева
блогеры
«голая» вечеринка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дзюба получил травму в матче и играл с перебинтованной головой
В Госдуме озвучили максимальную стоимость подарка для учителей
В Китае установили самую мощную ветряную турбину в мире
Си Цзиньпин с супругой устроили банкет для лидеров стран-членов ШОС
Россиянин тайком провел сына ночью в аквапарк, чтобы отметить день рождения
Массовое отравление людей алкоголем в Балахне: что известно, суррогат
Мировые лидеры сделали совместное фото на саммите ШОС
Женщина сорвалась с 90-метровой высоты в попытке сделать яркое селфи
Священника мобилизовали прямо после отпевания бойца ВСУ
«Искренние запросы народа»: лидер Индонезии принял требования протестующих
В Нижегородской области возбудили уголовное дело после отравления алкоголем
Военэксперт ответил, откуда у ВСУ запрещенные самораскрывающиеся пули
Поляки устроили израильтянам враждебный прием на чемпионате Европы
Украинский дрон целенаправленно атаковал машину скорой помощи
Зарубин назвал необычную деталь встречи Путина в Китае
30 секретов и главных ошибок при заготовке огурцов на зиму
Дипломаты трех стран почтили память конвоев в Архангельске времен ВОВ
Политолог предсказал судьбу Европы при вводе войск НАТО на Украину
Пироги с яблоками: 7 идей для рачительных хозяек
Как взбодриться без кофе: 15 эффективных способов
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.