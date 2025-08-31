«Не осуждаю»: Собчак рассказала об игноре со стороны Ивлеевой Телеведущая Ксения Собчак заявила, что Ивлеева перестала общаться с ней

Журналистка Ксения Собчак призналась в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что блогер Анастасия Ивлеева перестала с ней общаться после «голой вечеринки». При этом телеведущая напомнила, что она поддержала Ивлееву после скандала и выступала против травли.

Я бы хотела общаться: много раз ей писала, но, к сожалению, Настя прекратила все контакты. Наверное, она хочет просто отсечь от себя всю прошлую жизнь. Что не осуждаю. Понимаю, — написала Собчак.

Ранее стало известно, что Ивлеева спустя полтора года после скандальной «голой вечеринки» запустила новый проект и тайно сыграла свадьбу в Крыму. Избранником блогера стал телеведущий канала «Культура» Филипп Бегак. В марте телеведущая анонсировала выход нового фермерского реалити-шоу «Чегеря».

Также появилась информация, что доходы Ивлеевой упали в 17 раз. Гонорары за выступления сильно снизились. Еще в декабре 2024 года ей были готовы платить 7 млн рублей, а в июле 2025 года — всего 400 тысяч. Что касается мероприятий, то на осень у знаменитости не было планов.