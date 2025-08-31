День знаний — 2025
31 августа 2025 в 14:32

«Молодец!»: Алексей Воробьев опубликовал визг обрадованной падчерицы

Алексей Воробьев поделился трогательным видео с поздравлением от падчерицы

Алексей Воробьев Алексей Воробьев Фото: Стрингер/РИА Новости

Певец Алексей Воробьев в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал видео с падчерицей Оливией, дочерью супруги — оперной певицы Аиды Гарифуллиной. Девочка поздравила его с премьерой новой песни. Артист отметил, что это лучшая поддержка для него.

Удачи! Молодец! — закричала Оливия.

Воробьев в шутку спросил у падчерицы, не стала ли его новая песня любимой. Девочка весело выкрикнула «нет» и тут же запела другую песню.

Гарифуллина ранее не была замужем и не афишировала свою личную жизнь. Несколько лет назад в Сети обсуждали ее отношения с теннисистом Маратом Сафиным. Гарифуллина родила дочь Оливию в 2016 году, но имя ее отца оперная дива не раскрывает.

Воробьев рассказал, что женился на Гарифуллиной, в июне этого года. Он скрывал свадьбу, потому что не хотел пускать в семейное счастье посторонних. Артист также опубликовал снимок с церемонии: женская рука, которая лежит на мужской.

Позже Воробьев и Гарифуллина вместе появились на публике. Пару заметили в кинотеатре «Октябрь» на премьере фильма «Больше чем футбол», в котором актер сыграл главную роль. Однако на красную дорожку возлюбленные вместе не вышли.

