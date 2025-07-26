Умерший актер и рестлер Халк Хоган (настоящее имя — Терри Джин Боллеа) был ярым поклонником России и выступал за прекращение военного конфликта с Украиной. Кто еще из голливудских звезд поддерживает РФ и что они говорят об СВО?

Что случилось с Халком Хоганом

Самый известный в мире рестлер Халк Хоган был не только звездой голливудских блокбастеров, но и соратником президента США Дональда Трампа. Он стал символом возвращения к «старым добрым временам» для американцев и положил начало движению «Трампомания». Хоган был согласен с Трампом в том, что военный конфликт России и Украины нужно прекратить. Тело 71-летнего актера было найдено 24 июля в его доме в штате Флорида. Причиной смерти медики назвали остановку сердца.

Незадолго до трагических событий в американской прессе появилась информация, что рестлеру провели операцию на шее, после которой он якобы впал в кому. Однако супруга спортсмена это опровергла.

Что сказал о победе России Сигал

Еще один голливудский актер Стивен Сигал получил российское гражданство еще в 2016 году. Позже в документальном фильме «Во имя справедливости» артист заявил о готовности сражаться на стороне России на СВО. Артист признался, что, «если понадобится», он умрет за президента РФ Владимира Путина. Сигал гордится своими российскими корнями — его дед по отцовской линии родился в одном из регионов России.

С августа 2018 года звезда Голливуда является спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям между Россией и США. Актер посещал Донбасс, а в 2024 году снял фильм о российско-украинском конфликте, где назвал его «войной между добром и злом» и выразил уверенность в победе России. В мае 2025 года Сигал принял участие в параде Победы в Москве.

Оливер Стоун Фото: Rocco Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Кто еще из голливудских звезд поддерживает Россию

Американский кинорежиссер, обладатель трех «Оскаров» Оливер Стоун считает, что виновниками военного конфликта на Украине являются США. По его словам, Киев восемь лет игнорировал выполнение Минских соглашений, после чего Россия была вынуждена объявить СВО. В марте 2022 года создатель фильма «Прирожденные убийцы» опубликовал в соцсетях пост, где открыто поддержал Россию.

Выступил с критикой украинских властей и американский актер Джон Кристофер Макгинли, известный по роли Перри Кокса в сериале «Клиника». После начала СВО актер в соцсетях призвал украинского лидера Владимира Зеленского пройти курс лечение от наркозависимости. Он добавил, что бывший комик «попал в трудную ситуацию» и выбраться из нее будет сложно.

«Привет, Владимир. В течение последнего года алкоголь и наркотики стали твоими верными спутниками, и я это понимаю. ... Единственный человек, который может позаботиться о тебе, это ты сам», — сказал он в видеообращении.

После сторону России занял еще один американский актер Джеймс Кэвизел, известный по роли Иисуса Христа в фильме «Страсти Христовы». Он заявил, что США уже несколько лет спонсируют нацполк «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

«Нам всегда говорили, что там нет нацистов. И тут выясняется, что есть. Погодите минутку! Может, Путин защищается?» — выразил мнение Кэвизел в одном из интервью.

В любви к русским людям признался и солист группы Modern Talking Дитер Болен. В октябре 2022 года музыкант выступил с критикой немецких властей из-за наложенных на РФ санкций и поощрения русофобии в Европе.

Позже основатель Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью телеканалу CNN заявил, что «огонь на Украине» разжег бывший президент США Джо Байден. В феврале 2023 года артист выступил на заседании Совета Безопасности ООН и призвал США и ЕС немедленно договориться о прекращении огня на Украине.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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