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24 июля 2025 в 19:32

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Халка Хогана

Халк Хоган, 2014 год Халк Хоган, 2014 год Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press

Американский актер, телеведущий и рестлер Халк Хоган скончался на 72-м году жизни. Что известно о его смерти, какие у него были проблемы со здоровьем?

Что известно о болезни и смерти Халка Хогана

О смерти Халка Хогана 24 июля сообщило агентство TMZ Sports. Уточняется, что спортсмен скончался у себя дома во Флориде, по предварительным данным, смерть наступила из-за остановки сердца.

«Халк Хоган умер в 71 год… Медики были направлены в дом легенды WWE в Клируотер во Флориде утром в четверг, операторы говорили, что вызов был по поводу сердечного приступа. Возле дома Хогана было припарковано множество полицейских машин и машин скорой помощи… Икону рестлинга вынесли на носилках и погрузили в машину скорой помощи», — говорится в сообщении.

По данным TMZ, в июне Хоган был госпитализирован из-за проблем с шеей и спиной. Радиоведущий Тодд Клем тогда объявил, что актер находится в плохом состоянии и якобы может не выжить. Однако позднее представители Хогана сообщили, что его жизни ничего не угрожает.

«Всего несколько недель назад жена Хогана, Скай, опровергла слухи о том, что он находится в коме, заявив, что его сердце „крепкое“ и он восстанавливается после операций», — отметил TMZ.

Известно, что за годы спортивной карьеры Халк Хоган перенес порядка 25 операций на спине, коленях и шее из-за травм, полученных на ринге. Несмотря на это, он продолжал тренировки.

Халк Хоган, 1982 год
Халк Хоган, 1982 год
Фото: Moritsuna Kimura/AFLO/Global Look Press
Халк Хоган, 1985 год
Халк Хоган, 1985 год
Фото: Moritsuna Kimura/AFLO/Global Look Press
«Без правил» Томаса Дж. Райта с Халком Хоганом в главной роли. Сделано в США, 1989 год
«Без правил» Томаса Дж. Райта с Халком Хоганом в главной роли. Сделано в США, 1989 год
Фото: KPA/Global Look Press
«Без правил» Томаса Дж. Райта с Халком Хоганом в главной роли, 1989 год
«Без правил» Томаса Дж. Райта с Халком Хоганом в главной роли, 1989 год
Фото: KPA/Global Look Press
Халк Хоган, 1990 год
Халк Хоган, 1990 год
Фото: Heinrich/imago-images.de/Global Look Press
«Коммандо из пригорода» Берта Кеннеди с Халком Хоганом в главной роли, 1991 год
«Коммандо из пригорода» Берта Кеннеди с Халком Хоганом в главной роли, 1991 год
Фото: KPA/Global Look Press
«Мистер Няня» Майкла Готлиба, в главной роли Халк Хоган, 1992 год
«Мистер Няня» Майкла Готлиба, в главной роли Халк Хоган, 1992 год
Фото: KPA/Global Look Press
Халк Хоган с дочерью Брук, 2005 год
Халк Хоган с дочерью Брук, 2005 год
Фото: Luis Martinez/Aff-Usa.Com/Global Look Press
Халк Хоган, 2014 год
Халк Хоган, 2014 год
Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press
Халк Хоган, 2017 год
Халк Хоган, 2017 год
Фото: MediaPunch/face to face/Global Look Press
Халк Хоган, 2024 год
Халк Хоган, 2024 год
Фото: IMAGO/mpi10/Global Look Press
Халк Хоган, 2024 год
Халк Хоган, 2024 год
Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чем известен Халк Хоган

Халк Хоган начал карьеру рестлера в 1977 году. С 1984 до 1991 года атлет удерживал за собой звание чемпиона мира. Самым значимым в своей карьере он считал бой с Андре Гигантом, за которым наблюдало более 92 тысяч зрителей.

В 1994 году его обвинили в употреблении стероидных препаратов, он завершил карьеру. В 1999 году Хоган вновь вернулся в большой спорт. За более 30 лет он был одной из главных звезд американского рестлинга.

Также он был фронтменом группы The Wrestling Boot Band и снимался в кино. Первую роль Хоган исполнил в 1982 году в фильме «Рокки-3». Позднее снимался в лентах «Команда „А“», «Мистер Няня», «Спасатели Малибу», «Гром в раю», «Крутой Уокер» и других проектах.

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