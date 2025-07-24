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24 июля 2025 в 19:22

Российский рестлер выразил сожаление, что не успел познакомиться с Хоганом

Рестлер Марков сравнил легендарность и величие Халка Хогана с Майклом Джексоном

Халк Хоган Халк Хоган Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Халк Хоган является величайшей фигурой в мире рестлинга, и именно он популяризировал этот вид боевых искусств в России, заявил в беседе с NEWS.ru рестлер Иван Марков. Также он выразил сожаление, что не успел съездить в США и лично познакомиться с Хоганом.

Благодаря ему в России, где люди мало знакомы с этим видом боевых искусств, стало известно о рестлинге. Халк Хоган, а потом уже Дэнни Джонс и Джон Сина сделали так, что народ узнал, что такое рестлинг. Как Майкл Джексон в поп-музыке, Халк Хоган стал величайшей фигурой в рестлинге. Я очень жалею, что не успел доехать до Штатов и познакомиться с ним лично, — отметил Марков.

Марков подчеркнул огромный вклад Халка Хогана в развитие рестлинга. Кроме того, он пообещал посвятить следующий бой ушедшему из жизни спортсмену.

Это неоценимый вклад. Он был человеком, который максимально популяризировал рестлинг. К сожалению, это огромная утрата для всех. У меня в субботу будет матч, и я посвящу этот матч Хогану, — поделился Марков.

Ранее портал TMZ сообщил, что известный американский актер, телеведущий и рестлер Халк Хоган скончался в возрасте 71 года. По данным журналистов, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

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