Пассажиры разбившегося Ан-24: кто был на борту, кому удалось спастись

Пассажиры разбившегося Ан-24: кто был на борту, кому удалось спастись

Сегодня, 24 июля, самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение в Амурской области. Что известно о членах экипажа и пассажирах, находившихся на борту?

Что известно о членах экипажа разбившегося Ан-24

Командиром потерпевшего крушение под Тындой Ан-24, на борту которого находилось 49 человек, был Вячеслав Логвинов. По данным Telegram-канала Mash, он окончил Военный институт Сил воздушной обороны имени Талгата Бегельдинова в Актобе, жил в Иркутске и работал пилотом воздушного судна в авиакомпании «Ангара».

Второй пилот разбившегося Ан-24 — 37-летний Кирилл Плаксин. По информации Telegram-канала «112», мужчина проходит по делу о запрещенных веществах.

«Дело административное и связано с отказом от медицинского освидетельствования в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ. Дело рассматривается с конца мая, а наказание за эту провинность — штраф в 5 000 или арест на срок до 15 суток», — отметил источник.

Инженер по аваиаэлектронике разбившегося Ан-24 был военным на пенсии, находился в звании майора, пишет Mash.

«Мужчину звали Виталий Колтунов. Он закончил Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище. Сначала работал как военный, потом перешел в гражданскую авиацию. Сразу же устроился в авиакомпанию „Ангара“. Был на хорошем счету», — говорится в сообщении канала.

Также на рейсе работали бортмеханик Владимир Вохминцев и инженер техслужбы компании Алексей Лысенко. Бортпроводницей была 44-летняя Анастасия Бессмертная.

«В компании „Ангара“ она работала с 2013 года. До этого летала в „ИрАэро“ и компании „Энкор“. В „Ангаре“ долгое время летала в качестве бортпроводника на самолете Ан-148. На профессию Анастасия отучилась в Уральском учебно-тренировочном колледже гражданской авиации. У нее осталось двое детей», — сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно о пассажирах разбившегося Ан-24

На борту разбившегося Ан-24 находился замначальника дальневосточной дирекции тяги РЖД Николай Сун-Цо-Жен, он летел в Тынду в служебную командировку, пишет Mash.

Среди пассажиров потерпевшего крушение самолета был известный на Дальнем Востоке торакальный хирург Леонид Майзель, сообщает SHOT. Мужчина работал врачом в Хабаровской краевой клинической больнице № 1.

Также на борту находилась семья врачей из Тынды — акушер-гинеколог Галина Найденова и врач функциональной диагностики Алексей Найденов, они летели с внуком с турецкого курорта домой, пишет «112».

«Дочь Галины и Алексея Найденовых рассказала, что дедушка с бабушкой в этот раз взяли в отпуск внука, около 11:00 он позвонил и сообщил матери, что они в аэропорту и готовятся к вылету, а спустя несколько часов женщина узнала, что ее семья погибла», — говорится в сообщении канала.

В самолете также находилась учительница начальных классов из Амурской области Елена Великанова, она работала в поселке Горный в Зейском районе, уточняет SHOT. В числе пассажиров были и хабаровский фитнес-тренер Сергей Шиян, его жена Наталья и их полуторагодовалая годовалая дочь Ева, пишет Mash.

Как удалось спастись одной из пассажирок

Марине Авалян, одна из пассажирок Ан-24, разбившегося в Амурской области, вышла из самолета прямо перед вылетом, сообщает Telegram-канал «RT на русском». Женщину спас звонок от дочери, которая сообщила, что заболела старшая внучка, и попросила остаться с младшей.

«Женщина уже сидела в салоне, готовясь к вылету из Благовещенска в Тынду. Но внезапный звонок от дочери вс изменил: приболел старший ребенок, не с кем было оставить младшего. Марине Авалян вышла из самолета, забрала багаж — и вернулась к дочери и внукам», — пишет источник.

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