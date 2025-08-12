В российском регионе дети избили ровесника

В Шимановске Амурской области двое детей избили третьего, а их приятель снимал драку на видео, сообщает телеканал 360.ru. Отмечается, что инцидентом заинтересовались в СК РФ и прокуратуре, мать пострадавшего хочет добиться справедливости.

Они требовали с него деньги за якобы спущенное колесо на велосипеде. Мол, взял велосипед без спроса и проколол на нем колесо. А на самом деле проколол кто-то из тех мальчишек, но просто все на него свалили, — рассказала мать ребенка.

Ранее в Екатеринбурге задержали четверых 17-летних спортсменов, подозреваемых в издевательствах над молодым наркокурьером. По данным источника издания, на момент нападения пострадавшему было 19–20 лет.

В Москве 15-летняя школьница ударила одноклассника ножом в подъезде дома на проезде Шокальского. Подросток самостоятельно добрался до дома, откуда его отвезли в больницу. Школьница объяснила, что нанесла удар случайно — она хотела пошутить.