Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 17:44

В российском регионе дети избили ровесника

В Амурской области двое детей жестоко избили третьего

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Шимановске Амурской области двое детей избили третьего, а их приятель снимал драку на видео, сообщает телеканал 360.ru. Отмечается, что инцидентом заинтересовались в СК РФ и прокуратуре, мать пострадавшего хочет добиться справедливости.

Они требовали с него деньги за якобы спущенное колесо на велосипеде. Мол, взял велосипед без спроса и проколол на нем колесо. А на самом деле проколол кто-то из тех мальчишек, но просто все на него свалили, — рассказала мать ребенка.

Ранее в Екатеринбурге задержали четверых 17-летних спортсменов, подозреваемых в издевательствах над молодым наркокурьером. По данным источника издания, на момент нападения пострадавшему было 19–20 лет.

В Москве 15-летняя школьница ударила одноклассника ножом в подъезде дома на проезде Шокальского. Подросток самостоятельно добрался до дома, откуда его отвезли в больницу. Школьница объяснила, что нанесла удар случайно — она хотела пошутить.

Амурская область
дети
СК РФ
избиения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший муж Бузовой задолжал налоговой крупную сумму
В российском регионе четверо детей ранили взрывчаткой с БПЛА
Клетка открыта, а на тумбочке кровь: абьюзер убил попугая экс-возлюбленной
Названа «палочка-выручалочка» среди российских самолетов
Топливо для инфраструктурных проектов: как избежать простоев на стройке
Семья Карапетяна требует $500 млн от Армении
Кабмин утвердил список территорий для получения статуса ветерана СВО
В МОК раскрыли, зачем будут следить за встречей Путина и Трампа на Аляске
Потеря помощи США может заставить Киев пойти на отчаянный шаг
Составлен список украинских звезд, которые отреклись от Зеленского
В Польше занервничали из-за «сценария Путина»
В Германии заявили о судьбоносном моменте для подконтрольной ВСУ части ДНР
Японцы променяли домашних питомцев на пушистых роботов с ИИ
Инфекционист спрогнозировал новую волну COVID-19 в России
Синоптик предсказал погоду на Аляске в день переговоров Путина и Трампа
В Минздраве оценили ситуацию с менингококковой инфекцией
На Западе раскрыли ключевое преимущество Путина перед Трампом
Отключение интернета в Крыму: надолго ли, как заказывать и оплачивать такси
С пенсионерки потребовали 108 млн рублей за подключение дачи к электросетям
Дипломаты помогут с возвращением тела россиянина из Турции
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.