«Черные копатели» Амурской области добыли уголь на десятки миллионов рублей В Амурской области пресекли нелегальную добычу угля на 65 млн рублей

Незаконная добыча угля пресечена на территории Амурской области, написала в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, ущерб от действий «черных копателей» составил свыше 65 млн рублей. Установлено, что злоумышленники не имели разрешений и лицензии на пользование недрами, а также договоров аренды или купли-продажи земельного участка.

В Приамурье в результате масштабной межведомственной операции пресечена незаконная добыча полезных ископаемых. <...> В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что группа «черных копателей» осуществляла незаконную добычу бурого угля, — говорится в сообщении.

На месте незаконных работ найдена специальная и грузовая техника, в том числе экскаватор, два бульдозера и два грузовых автомобиля. Также изъят крупный объем добытого угля. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

