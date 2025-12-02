День матери
02 декабря 2025 в 08:51

«Черные копатели» Амурской области добыли уголь на десятки миллионов рублей

В Амурской области пресекли нелегальную добычу угля на 65 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Незаконная добыча угля пресечена на территории Амурской области, написала в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, ущерб от действий «черных копателей» составил свыше 65 млн рублей. Установлено, что злоумышленники не имели разрешений и лицензии на пользование недрами, а также договоров аренды или купли-продажи земельного участка.

В Приамурье в результате масштабной межведомственной операции пресечена незаконная добыча полезных ископаемых. <...> В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что группа «черных копателей» осуществляла незаконную добычу бурого угля, — говорится в сообщении.

На месте незаконных работ найдена специальная и грузовая техника, в том числе экскаватор, два бульдозера и два грузовых автомобиля. Также изъят крупный объем добытого угля. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее в Новосибирске арестовали двух подозреваемых по делу об организации подпольного казино. Фигуранты встречали посетителей, принимали деньги в качестве ставок, зачисляли их на игровые мониторы и выдавали выигрыши. Дело направлено в суд.

