Суд назначил педофилу 14 ударов палкой за изнасилование школьницы

Жителя Сингапура приговорили к 15 годам лишения свободы и 14 ударам палкой за изнасилование 12-летней школьницы. Фигурант не выразил раскаяния и переложил вину на девочку. Жертва после насилия терпела преследование несколько месяцев.

Мужчина познакомился с пострадавшей в социальных сетях. Он рассказал, что хотел бы совершить с ней действия сексуального характера. После этого они договорились о встрече.

Школьница обманула мать, сказав, что отправляется за покупками. На самом деле она встретилась с насильником около станции метро. Он отвел ребенка на лужайку и надругался. После встречи девочка поняла, что допустила ошибку.

Педофил продолжал отправлять жертве сообщения, в которых просил о новой встрече. Когда девочка попросила его оставить ее в покое, он начал писать с других аккаунтов, не прекращая преследование.

Ранее шестерых мужчин в Марокко приговорили к 15 годам тюрьмы за многодневное изнасилование 13-летнего мальчика, которого они неоднократно накачивали наркотиками во время местного фестиваля. Суд также обязал выплатить пострадавшему компенсацию в размере 100 тыс. марокканских дирхамов (834 тыс. рублей).