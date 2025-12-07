ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 17:35

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда хочется приготовить что-то по-настоящему уютное и собирающее семью за одним столом, картофельные лодочки становятся идеальным выбором. Это блюдо — символ домашнего тепла и щедрости, где простая картошка превращается в съедобную форму для самых разных начинок. Ее запеченная кожица становится хрустящей оболочкой, а нежная мякоть внутри смешивается со сметаной, сыром, зеленью и другими добавками, создавая кремовую ароматную сердцевину. Такие лодочки не требуют сложных ингредиентов, но благодаря своей форме и подаче кажутся настоящим кулинарным событием, от которого не откажутся ни взрослые, ни дети.

Для приготовления вам понадобится: 4 крупных картофелины овальной формы, 200 г сметаны, 150 г твердого сыра, 100 г бекона или ветчины, 1 небольшая луковица, 2 зубчика чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка), соль, черный перец, 2 ст. л. растительного масла.

Картофель тщательно вымойте, обсушите и смажьте кожуру маслом. Запекайте целиком в разогретой до 200 °C духовке 50–60 минут до мягкости. Остудите, пока можно брать в руки. Разрежьте каждую картофелину вдоль пополам. Аккуратно ложкой выньте большую часть мякоти, оставив стенки толщиной около 5 мм. Мякоть разомните в миске. Бекон или ветчину нарежьте мелкими кубиками, лук и чеснок измельчите, зелень порубите. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте бекон и чеснок, готовьте 5 минут. Смешайте картофельную мякоть, обжаренную начинку, сметану, половину натертого сыра и зелень. Посолите и поперчите. Начините получившейся массой картофельные лодочки, разровняйте. Посыпьте оставшимся сыром. Запекайте при 180 °C 15–20 минут до расплавления сыра и легкой румяности. Подавайте горячими, украсив зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
