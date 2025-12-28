Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 06:46

Этот вариант «Мимозы» первым заканчивается на столе: без моркови, с горбушей горячего копчения

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте обновленную классику — салат «Мимоза» с горбушей горячего копчения и без моркови. Этот вариант первым заканчивается на столе, покоряя насыщенным дымным ароматом и особой сочностью рыбы.

Вкус получается многогранным: пикантная рыба, нежный картофель, хрустящая свежесть зелени и сливочные яйца в майонезе создают идеальную гармонию. Это блюдо гарантированно произведет фурор.

Для салата вам потребуется: 400 г филе горбуши горячего копчения, 3–4 средние отварные картофелины, 100 г свежих листьев салата, 4 отварных яйца, майонез, соль по вкусу. Тщательно разберите рыбу на волокна, удалив все кости. Отварной картофель и яйца очистите, отделите белки от желтков. Натрите картофель и белки на крупной терке, а желтки — на мелкой. Листья салата промойте, обсушите и крупно порвите руками. Собирайте салат слоями на плоском блюде. Первым равномерно распределите тертый картофель, слегка присолите и нанесите тонкую сеточку майонеза. Вторым слоем выложите горбушу. Третьим — слой свежих листьев салата для хруста и свежести. Четвертый слой — тертые белки, которые также нужно промазать майонезом. Завершающим, пятым слоем обильно покройте салат тертыми желтками, создавая эффект пушистого цветка мимозы.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Черный бриллиант»: смело ставьте в центре стола на Новый год рядом с оливье и шубой.

Проверено редакцией
